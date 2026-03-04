Чиновник Министерства обороны Украины организовал схему на 21 млн грн: списывали топливо и продавали

В Украине разоблачили схему присвоения горючего для ВСУ. Организатором, по данным следствия, был начальник отдела в управлении оценки соответствия тылового имущества Минобороны. Он мог привлечь к преступлению начальника одного из отделов Генштаба ВСУ и начальника службы горюче-смазочных материалов одной из воинских частей.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) и Офис генерального прокурора (ОГП). По данным следствия, в период с 2022-го по 2025 годы организатор схемы искусственно завышал потребности в горючем. Затем в документах он отражал использование или оформлял мероприятия для списания горючего.

Следователи задокументировали присвоение и продажу 500 тонн топлива, а именно 133 тонны бензина и более 364 тонн дизельного топлива. Присвоенное топливо оценивается в почти 22 млн грн. В дальнейшем топливо незаконно сбывали крупными партиями на территории Николаевской области по цене 28-35 гривен за литр, а полученные средства распределяли между участниками схемы.

По данным ГБР подозреваемые в переписке называли горючее "молоком", а полученные деньги – "котлетами". На данный момент фигуранты находятся под стражей. Трем участникам схемы сообщили о подозрении по статьям:

ч. 4 ст. 410 УКУ – похищение, присвоение, вымогательство военного имущества, максимальная санкция лишение свободы от до 15 лет;

ч. 1 ст. 366 УКУ – служебный подлог, максимальная санкция лишение свободы до 3 лет.

Сейчас ГБР принимает меры для возмещения нанесенного государству ущерба. Делом занимается Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Другие раскрытые преступления во время войны

По данным ОГП на Житомирщине задержали начальника квартирно-эксплуатационной части района за халатное отношение к военной службе. По данным следствия чиновник неподобающе следил за налогообложением оборонных закупок.

При заключении договоров на поставку мазута оплата осуществлялась с включением 20% налога, хотя для оборонных закупок установлена нулевая ставка НДС. Это привело к растрате 8,3 млн грн. Военному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 УКУ (Небрежное отношение к военной службе). Статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

С начала 2026 года 54-м лицам сообщили о подозрениях по фактам злоупотребления служебным положением или халатного отношения к служебным обязанностям при закупках для Сил обороны Украины. Общая установленная сумма убытков в 29 уголовных производствах составляет 3,4 млрд грн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бывшего заместителя начальника Одесского областного ТЦК и СП заочно подозревают в незаконном обогащении на 37,7 млн грн. Следствие считает, что элитные дома, автомобили и денежные активы оформлялись на родственников для сокрытия реального происхождения средств, тогда как сам фигурант фактически ими пользовался.

