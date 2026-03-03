Продавал технику, которая должна была защищать небо Киевской области: ГБР разоблачило злоумышленника. Подробности и фото

Правоохранители разоблачили командира взвода одной из воинских частей, который, по информации следствия, присвоил технику, которая должна была защищать небо Киевщины. В дальнейшем он продал ее.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

Так, на Киевщине работники ГБР совместно с СБУ разоблачили командира взвода одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Он присвоил технику, которую использовали для боевого дежурства и охраны воздушного пространства Киевской области.

Как отметили правоохранители, вместо того чтобы обеспечивать подразделение необходимым оборудованием, военный продал его.

"Среди присвоенного – стационарные компьютеры, мониторы разных размеров и планшеты с доступом к мобильному интернету. Эту технику мобильные группы должны были использовать для отражения атак врага", – подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас военнослужащему сообщили о подозрении по факту завладения военным имуществом со злоупотреблением служебным положением в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).

