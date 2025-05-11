В Харькове мужчина сообщил полиции об избиении его в ТЦК: открыто уголовное производство

В Харькове в полицию обратился мужчина, который сообщил, что в Индустриальном районе города, в помещении территориального центра комплектования, удерживают его 49-летнего брата. По его словам, между мужчиной и военными произошел конфликт, и его брата якобы избили в ТЦК.

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Об этом рассказала полиция Харьковской области. По их словам, "следователи уже открыли уголовное производство".

"Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. После чего он написал заявление в полицию о нанесении ему телесных повреждений мужчинами в военной форме. По данному факту следователи отдела полиции №1 Харьковского РУП №2 открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 УК", – сообщили правоохранители.

Указанная статья квалифицирует данное преступление как "умышленное нанесение телесного повреждения средней тяжести", за которое могут наказать ограничением или лишением свободы до трех лет.

В Харьковском областном ТЦК и СП подтвердили инцидент в Немышлянском РТЦК. Правда, по их информации, пострадавший является бывшим военным, а "конфликт начался из-за взаимного недоразумения".

В центре осудили действия своего военнослужащего, который допустил применение силы, и сообщили о начале служебного расследования.

В Харьковском ОТЦК ссылаются на видео, ранее обнародованное в сети. На видео мужчина в сопровождении медиков выходит из здания ТЦК, по словам врачей, у него предварительно диагностирован закрытый перелом нижней челюсти.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители ранее обнаружили признаки приобретения необоснованных активов на 4,85 млн грн у бывшего руководителя ТЦК. Теперь Специализированная антикоррупционная прокуратура требует признать два автомобиля премиум-класса незаконными активами и передать их в собственность государства. Речь идет о бывшем руководителе именно Харьковского ТЦК.

А в Хмельницком ТЦК один из военнообязанных после прохождения военно-врачебной комиссии пытался убежать – мужчина выпрыгнул из окна второго этажа. После оказания первой помощи беглеца госпитализировали.

Когда в Ивано-Франковске работники ТЦК остановили для проверки документов мужчину, тот начал агрессивно себя вести и даже укусил одного из военных за ногу, травмированную во время боевых действий.

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