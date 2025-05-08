Накупил автомобилей на почти 5 млн грн: активы экс-руководителя ТЦК хотят взыскать в доход государства

В Украине обнаружили признаки приобретения необоснованных активов на 4,85 млн грн у бывшего руководителя Харьковского ТЦК (Территориальный центр комплектования). САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) требует признать два автомобиля премиум-класса незаконными активами и передать их в собственность государства.

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Об этом сообщает НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции), которое вместе с Государственным бюро расследований (ГБР) разоблачило признаки приобретения необоснованных активов бывшим исполняющим обязанности начальника Харьковского областного ТЦК и СП. Речь идет о двух элитных автомобилях, оформленных на близких родственников чиновника в период, когда он занимал ключевые должности в системе военных комиссариатов.

По информации НАПК, в течение 2023-2024 годов близкие лица чиновника приобрели в частную собственность два транспортных средства – BMW X6 (2023 года выпуска) и Toyota Camry Hybrid (2022 года выпуска). Общая стоимость этих авто составляет 4,85 млн грн.

На момент приобретения этого имущества чиновник работал сначала начальником районного ТЦК и СП, а затем исполнял обяза нности начальника Харьковского областного ТЦК. Согласно официальному анализу, совокупные доходы его семьи не позволяли бы легально приобрести указанное имущество.

Материалы, собранные в рамках мониторинга образа жизни НАПК, во взаимодействии с аналитикой ГБР, свидетельствуют о несоответствии стоимости активов и задекларированных доходов. Именно поэтому прокуроры САП подали иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с требованием признать эти активы необоснованными и взыскать их в доход государства.

Суд уже наложил арест на движимое и недвижимое имущество, оформленное на родственников фигуранта дела. Процесс находится на стадии рассмотрения, и окончательное решение будет принято в ближайшее время. Факт, что предметом дела стали дорогие авто, вызывает резонанс в обществе на фоне общего запроса на прозрачность в системе мобилизационного управления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 23 детектива НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) были уличены в манипуляциях с криптовалютами, причем в 15 случаях данные в декларациях оказались недостоверными. Среди них - старший детектив Станислав Браверман, который уже не впервые оказывается в центре скандалов.

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