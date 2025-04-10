Укусил за ногу раненого военнослужащего: в Ивано-Франковском ТЦК объяснили грубое задержание мужчины на улице. Видео

В Ивано-Франковске работники ТЦК остановили для проверки документов мужчину, но тот начал агрессивно вести себя и укусил одного из военных за ногу, травмированную во время боевых действий. После этого он попытался сбежать, но был остановлен правоохранителями.

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Об этом сообщили в Ивано-Франковском центре комплектования и социальной поддержки в Facebook. Инцидент произошел 9 апреля, видео с места происшествия было распространено в социальных сетях.

Указывается, мужчину 1988 года рождения остановили для проверки документов, но тот начал вести себя агрессивно.

"На законное требование предъявить военно-учетные документы указанный гражданин отреагировал неадекватно, начал оказывать физическое сопротивление, а в дальнейшем нанес телесное повреждение военнослужащему – укус в участок ноги, который был поврежден вследствие ранения последнего в районе боевых действий. После чего попытался скрыться, а также прибег к агрессивным действиям в отношении правоохранителей", – сообщили в учреждении.

Выяснилось, что задержанный приехал в Ивано-Франковск из Херсонщины. Он не стал на военный учет, не сообщил об изменении места жительства и не имел при себе ни одного военно-учетного документа.

Военнообязанный был доставлен в ТЦК, где он начал проходить военно-врачебную комиссию.

В учреждении отметили, что в этой ситуации применение силы со стороны военнослужащего было вынужденным, обоснованным и прямо предусмотренным законодательством, учитывая прямое нападение и нанесение телесного повреждения.

"Именно поэтому такие действия квалифицируются не как нарушение, а необходимая оборона и правомерный ответ на угрозу", – написали на странице Ивано-Франковского центра комплектования и социальной поддержки.

Также там сослались на статью 22 Закона Украины "Об уставах Вооруженных Сил Украины". Согласно ему военнослужащие имеют право применять физическое влияние в следующих случаях:

чтобы защитить свою жизнь и здоровье, а также других людей от нападения, если иными способами защититься невозможно;

для задержания человека, оказывающего физическое сопротивление или оказавшего действия, угрожающие безопасности военнослужащего.

"Видео, которое распространяется в сети, является фрагментарным, вырванным из контекста и не отображает полной картины событий, предпосылок конфликта, а также характера угрозы, которую создал гражданин своими действиями. Призываем представителей медиа воздерживаться от распространения неполной или эмоционально окрашенной информации без официальных источников и проверки фактов", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Харьковский ОТЦК и СП прокомментировал инцидент, во время которого работники учреждения наехали автомобилем на велосипедиста. Там отметили, что военные остановились, чтобы помочь гражданину, но тот покинул место происшествия.

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