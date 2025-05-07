В Хмельницком мужчина попал в больницу после побега из ВЛК: в ТЦК рассказали детали

В Хмельницком ТЦК один из военнообязанных после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) пытался скрыться. Мужчина выпрыгнул из окна второго этажа. После оказания помощи он был госпитализирован.

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Об этом сообщили в Хмельницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. В ТЦК подчеркивают, что физическое или психологическое насилие к военнообязанному не применялось.

"Врачи ВВК оперативно оказали пострадавшему первую домедицинскую помощь и вызвали скорую медицинскую помощь, которая доставила его в больницу", – отмечается в сообщении.

В ТЦК подчеркнули, что ни одна административная процедура не настолько безысходна, чтобы оправдывать радикальные поступки.

В настоящее время мужчина находится в Хмельницкой областной больнице на обследовании. Он получил политравму. Об этом сообщил директор центра экстренной медицинской помощи медицины катастроф Александр Костюк в комментарии "Общественному".

"Бригада прибыла на место и осмотрела пациента. На данный момент мужчина транспортирован бригадой экстренной медицинской помощи в областную больницу, где ему оказывают врачебную помощь. Предварительный диагноз – политравма из-за падения с высоты. Окончательный диагноз, характер повреждений будет установлен после обследований", – рассказал Александр Костюк.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковске работники ТЦК остановили для проверки документов мужчину, но тот начал агрессивно вести себя и укусил одного из военных за ногу, травмированную во время боевых действий. После этого попытался скрыться, но его остановили правоохранители.

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