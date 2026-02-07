Похолодает даже на юге: синоптики сказали, какой будет погода в воскресенье. Карта

В Украине в воскресенье, 8 февраля, ожидается похолодание почти во всех регионах, включая южные области. Синоптики прогнозируют облачную погоду, снег и сложные условия на дорогах в большинстве областей. В северной части и большинстве центральных регионов пройдет небольшой снег.

Видео дня

По данным Укргидрометцентра, погодные условия будут формироваться под влиянием холодных воздушных масс. В сообщении указано, что на значительной части территории возможны опасные метеорологические явления, в частности гололедица и туман. Температура ночью и днем будет колебаться в пределах 4–9 градусов мороза.

В прогнозе синоптики уточнили: "8 февраля на дорогах ожидается гололедица, что может осложнить движение транспорта и работу коммунальных служб".

Опасные условия

В восточных, юго-восточных областях, а также на Полтавщине и Закарпатье прогнозируют умеренный снег с дождем. В большинстве южных регионов существенных осадков не ожидается, однако температура снизится.

В Карпатах и на Прикарпатье возможно налипание мокрого снега. В восточных областях, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях синоптики предупреждают о тумане и гололеде, видимость местами снизится до 200–500 метров. И уровень опасности, желтый.

Температура в течение суток на большей части страны составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем на Закарпатье и крайнем юге воздух прогреется до 1– 6 градусов тепла. Ветер северный и северо-западный, 5–10 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица.

Погода в столице

В Киеве и Киевской области 8 февраля также будет облачно и снежно. Ожидается небольшой снег и скользкие дороги. Температура по области ночью и днем составит 4–9 градусов мороза, в столице – 4– 6 градусов мороза.

Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. І уровень опасности, желтый. Погодные условия могут осложнить работу транспорта и жизнедеятельность населения.

Отдельно синоптики предупредили о значительной снеголавинной опасности. 7 и 9 февраля в связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской области и с 7 по 9 февраля на высокогорье восточной части Закарпатья ожидается третий уровень опасности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что нынешняя зима с сильными морозами и местами метелями кардинально отличается от предыдущих. Ведь Украина расположена в умеренных широтах на стыке влияний теплой Атлантики и холодного восточного материка. Именно эти температурные контрасты почти каждую зиму обусловливают периоды интенсивных снегопадов и ощутимых морозов.