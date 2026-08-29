В Донецке взорвали авто чиновника Еленовской колонии, причастного к пыткам украинцев – медиа

В ночь на 29 августа во временно оккупированном Донецке прогремел взрыв. Как выяснилось, взорвался заминированный автомобиль первого заместителя начальника Еленовской колонии Дмитрия Неелова – военного преступника, причастного к пыткам, избиениям и унижениям украинских военнопленных и гражданских лиц.

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О попытке ликвидации военного преступника сообщает издание Цензор.НЕТ, которое ссылается на собственные источники в спецслужбах. Также об этом сообщил командир "Рейда", военнослужащий Евгений Карась.

Что произошло

Состояние Неелова неизвестно

По предварительным данным, под автомобилем находилось взрывное устройство.

Пока неизвестно, в каком состоянии находится Неелов.

О ком речь

Дмитрий Неелов 1982 года рождения, ранее занимал должность первого заместителя начальника так называемой "Волновахской колонии ДНР" в поселке Еленовка.

Весной 2026 года Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно сообщили Неелову о подозрении в совершении военных преступлений.

А уже через месяц Совет ЕС включил Неелова в санкционные списки. В решении было подчеркнуто, что этот человек "несет прямую ответственность за массовые убийства украинских заключенных в Еленовке 28–29 июля 2022 года после российского удара, умышленно задержав эвакуацию раненых".

Теракт в Еленовке

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года на территории колонии в оккупированной Еленовки произошел взрыв в одном из бараков, где содержались украинские военнопленные. Как стало известно, колонию умышленно обстреляли из РСЗО наемники российской ЧВК "Вагнер" – с целью убийства украинских пленных.

Экспертная группа Организации Объединенных Наций обнародовала подробный отчет с доказательствами того, что именно Россия спланировала и осуществила теракт в исправительной колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, в частности, защитники "Азовстали". В ходе террористического акта РФ погибло не менее 57 украинских воинов, еще около 130 человек получили ранения.

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