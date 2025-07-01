В ООН признали теракт в Еленовке тщательно спланированным преступлением России

Экспертная группа Организации Объединенных Наций обнародовала обстоятельный отчет с доказательствами того, что именно Россия спланировала и осуществила теракт в исправительной колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, в частности защитники "Азовстали". Во время террористического акта РФ погибло по меньшей мере 57 украинских воинов, еще около 130 человек получили ранения.

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В отчете ООН говорится, что Минобороны РФ, в частности Вооруженные силы Российской Федерации, спланировали и реализовали атаку. Эксперты не подтвердили, что причастны к этому группа "Вагнера" или местные группы из так называемой "ДНР".

"Группа российских военных, скорее всего, связанных с Генеральным штабом ВС РФ, спланировала атаку на уровне Москвы и координировала подготовку с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), а высокопоставленные военные одобрили ее", – указано в докладе.

Отмечается, что организаторами атаки на месте, скорее всего, была группа лиц, которую назвали "группой по координации и контролю". Эти люди посетили колонию перед атакой, и, вероятно, присутствовали в колонии 29 июля, а также 9 и 10 августа.

В ООН добавили, что атака "под чужим флагом" на "барак 200" могла быть элементом более широких российских усилий, в частности по срыву растущих поставок западного оружия в Украину.

"Такие усилия должны были потребовать приказа с самого высокого государственного уровня. Конкретный план атаки (общий или детальный) должен был быть одобрен до 15 июля, тогда как его реализация 28 июля могла быть связана не только с заседанием Совета Безопасности ООН по Украине 29 июля, а с общим дедлайном для всех операций под чужим флагом", – говорится в документе.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram прокомментировал внутренний анализ ООН, отметив, что убийство в Еленовке – это тщательно спланированное преступление РФ.

"В ночь с 28 на 29 июля 2022 года в Волновахской исправительной колонии №120 возле Еленовки Россия совершила позорный террористический акт. Тогда погибло более 50 украинских военнопленных, еще около 130 получили ранения. Сразу после взрыва Россия обвинила в этом Украину, заявив о якобы ударе ракетой HIMARS", – напомнил омбудсмен.

После трагедии Международный комитет Красного Креста и ООН выразили готовность расследовать инцидент. Однако уже через пять месяцев Миссия ООН по установлению фактов была расформирована из-за отсутствия гарантий безопасности для ее представителей.

Лубинец рассказал, что неоднократно пытался передать ООН доказательства, которые собрала украинская сторона, однако миссия не согласилась даже ознакомиться с ними. Также было предложение посетить место трагедии вместе с российским омбудсменом, но она отказалась.

"И только через год ООН опровергло ложь РФ, заявив, что теракт в Еленовке "не был вызван ракетой HIMARS"! Вместе с тем ООН никогда публично не обвиняла Россию в теракте, даже несмотря на имеющиеся доказательства", – отметил Лубинец.

Недавно ситуация изменилась. Группа независимых экспертов ООН опубликовала отдельный отчет, основанный на внутреннем анализе организации. В нем указано, что именно Россия спланировала и выполнила атаку на колонию в Еленовке.

В отчете подробно описано:

типы оружия и боеприпасов, которые использовали российские войска для атаки;

этапы подготовки, организации и осуществления атаки;

анализ действий России, Украины и самой ООН в рамках расследования;

рекомендации для дальнейших действий украинской стороны.

"Это важный документ, который должен стать мощным толчком для продолжения расследования. Боль украинцев за Еленовку страны никуда не делась. Мы настаиваем на расследовании и справедливом наказании виновных", – заявил омбудсмен.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июля 2022 года россияне перевели почти 200 пленных бойцов бригады Национальной гвардии Украины "Азов" в расположенное в промзоне Еленовки наскоро отремонтированное помещение Волновахской исправительной колонии. Следующим вечером военнопленных выстроили, проверили по списку и по одному завели в барак, запретив выходить на улицу. Около 23:15 раздался первый взрыв, а затем – другие.

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