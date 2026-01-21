В Чернигове полицейские избили при задержании нарушителя ПДД: за дело взялась прокуратура

В Чернигове патрульные избили мужчину, которого остановили из-за нарушения правил дорожного движения. Потерпевший (который оказался ветераном) с сотрясением головного мозга, вывихнутым плечом и другими травмами оказался в больнице.

За дело взялись Офис генерального прокурора Украины и Государственное бюро расследований. "Начато расследование по факту возможного превышения полномочий полицейскими в отношении ветерана войны", – сообщила пресс-служба ОГПУ 21 января.

Подробности инцидента

Нарушителя ПДД остановили сотрудники Управления патрульной полиции Черниговщины. Это произошло 10 января 2026 года около 21:40 на одной из улиц облцентра.

В ОГПУ не рассказали, что именно стало причиной конфликта. "Во время общения с правоохранителями к нему (водителю. – Ред.) были применены меры физического воздействия, после чего мужчину доставили в районное управление полиции ГУНП в Черниговской области", – говорится в сообщении.

Из помещения райуправления пострадавший был госпитализирован бригадой экстренной медицинской помощи. В больнице специалисты диагностировали сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы лица, вывих плеча, подкожную гематому, а также другие посттравматические осложнения.

По информации "Суспільного", пострадал 43-летний местный житель Дмитрий Тютюнник, который катался на велосипеде, когда где-то в полукилометре от дома к нему приблизились патрульные на служебной машине.

Тютюнник добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины летом 2022 года, выполнял боевые задачи на востоке и юге страны. В апреле 2024-го получил тяжелое ранение возле Мирнограда Донецкой области.

Черниговец признался: полицейские требовали остановиться, но он отказался, потому что не понимал причины. Во время задержания ему вывихнули руку. Поэтому он нецензурно выражался в сторону полицейских, однако, как утверждает Тютюнник, физического сопротивления не оказывал. В машине и в райуправлении к нему тоже применяли силу; в итоге мужчине стало плохо, и его госпитализировали в областную больницу.

По факту возможного превышения служебных полномочий работниками полиции во время задержания ветерана войны в городе Чернигове зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УКУ.

По состоянию на 21 января продолжались первоочередные следственные (розыскные) и процессуальные действия "с целью всестороннего, полного и беспристрастного установления всех обстоятельств происшествия и предоставления надлежащей правовой оценки действиям правоохранителей", добавили в прокуратуре.

