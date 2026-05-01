Убийство Парубия: обвиняемый признал себя виновным в совершении преступления и назвал две цели

Во Франковском районном суде Львова 1 мая начали зачитывать обвинительный акт по делу об убийстве Андрея Парубия. Во время заседания обвиняемый Михаил Сцельников признал свою вину по части инкриминируемых преступлений и озвучил мотивы своих действий.

О ходе заседания сообщил корреспондент Укринформа из зала суда. По его данным, суд также рассмотрел процессуальные вопросы и определил дальнейший порядок исследования доказательств.

"Обвиняемый признал себя виновным в убийстве и ряде других преступлений, однако часть обвинений отверг", – говорится в сообщении.

Мотивы и позиции

Сцельников заявил в суде, что имел две цели – отомстить украинской власти и найти своего сына. По его словам, первую цель он выполнил, а вторую – нет, поскольку его задержали. Эта фраза прозвучала в зале особенно резко, потому что она фактически стала кратким объяснением всего, что произошло.

В то же время обвиняемый признал вину в убийстве, незаконном обращении с оружием и публичных призывах к свержению власти. Но свою причастность к государственной измене и оправданию российской агрессии он отрицал. Относительно глорификации лиц, связанных с агрессией РФ, сказал, что этот вопрос, мол, еще нужно отдельно выяснить.

Позицию высказала и жена погибшего Ульяна Парубий. Она предостерегла, что после приговора обвиняемого могут обменять в Россию.

"Это недопустимо. Иначе это будет сигнал другим предателям", – сказала она в суде.

Ход заседания

В начале слушания суд рассматривал ходатайство стороны потерпевших по обеспечению гражданского иска. Защита подала письменные возражения, и суд предоставил время для ознакомления с ними. Рассмотрение этого вопроса перенесли на следующее заседание.

После этого коллегия перешла к оглашению обвинительного акта. Сцельникову инкриминируют государственную измену, посягательство на жизнь государственного деятеля, незаконное обращение с оружием, а также публичные призывы к смене власти и другие преступления.

Суд также определил порядок исследования доказательств. Сначала планируют рассмотреть письменные материалы, далее допросить свидетелей, потерпевших и самого обвиняемого, а затем перейти к другим материалам дела. Но уже перед началом этого этапа стороны попросили перерыв.

Учитывая объем доказательств и график работы суда, заседание решили отложить. Перерыв объявили до 22 мая, и именно тогда, как ожидается, начнут исследование письменных доказательств по делу.

Возможный обмен

Отдельное внимание во время заседания привлекло заявление потерпевшей стороны о риске обмена обвиняемого. Ульяна Парубий прямо обратилась к суду с призывом не допустить такого развития событий. Она отметила, что даже в случае обвинительного приговора существует вероятность передачи Сцельникова России в рамках обменов.

По ее словам, лица, которые планировали преступление, могли рассчитывать именно на такой сценарий. "Даже в случае справедливого приговора их могут обменять по требованию России. Это недопустимо", – отметила она. И добавила, что подобный шаг может стать сигналом для других.

Суд это заявление принял во внимание, однако отдельного решения по этому поводу пока не принимал. Вопрос обмена, как следует из заседания, выходит за пределы непосредственного рассмотрения вины, но все же остается чувствительным.

Дальнейшие шаги

После определения порядка исследования доказательств суд фактически очертил логику дальнейшего процесса. Сначала будут анализировать письменные материалы, и это, как ожидается, займет значительную часть времени. Только после этого перейдут к допросам.

И здесь есть нюанс – объем доказательств по делу значительный. Именно поэтому, а также из-за ограничений в расписании суда, рассмотрение решили не начинать сразу. Стороны попросили короткий перерыв, но в итоге его продлили до следующего заседания.

Таким образом, следующий этап слушаний запланирован на 22 мая. Тогда суд должен перейти непосредственно к исследованию письменных доказательств. И уже после этого, чуть позже, начнутся допросы.

Что известно об убийстве Андрея Парубия

30 августа 2025 года днем во Львове на улице Ефремова убили 54-летнего Андрея Парубия. Подозреваемый в преступлении, по словам очевидцев, был одет как курьер и передвигался на электровелосипеде. С места преступления он скрылся.

Для задержания преступника в городе объявили спецоперацию "Сирена". Сообщалось, что предполагаемый убийца несколько дней подряд следил за Парубием, приезжая к его дому. В ночь на 1 сентября его задержали в Хмельницкой области.

По данным следствия, 52-летний львовянин в течение года следил за нардепом, используя три разных авто.

Впоследствии следствие установило, что 53-летний львовянин действовал в пользу российских спецслужб. С 2024 года он передавал врагу сведения о подразделениях ВСУ во Львове и позже предложил кандидатуру Парубия как объект для убийства. По указаниям куратора из РФ он получил пистолет "Макарова" с патронами, отслеживал политика и планировал побег.

После задержания стрелка стало известно его имя – Михаил Сцельников. Он признал свою вину. По словам Сцельникова, мотивом его поступка была "месть лично украинской власти".

