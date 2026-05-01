Возрастет тариф на ввоз автомобилей в США с территории ЕС, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении повысить пошлины на автомобили и грузовики из Европейского Союза. Речь идет об импорте в Соединенные Штаты, а новые ставки могут начать действовать уже на следующей неделе.

Заявление прозвучало в соцсети TrueSocial, где Трамп объяснил свое решение. Он прямо написал, что Европейский Союз, по его словам, не выполняет ранее согласованное торговое соглашение.

"Я рад объявить, что, исходя из того факта, что Европейский Союз не придерживается нашего полностью согласованного торгового соглашения, на следующей неделе я повышу тарифы", – отметил он.

Трамп связал повышение пошлин с торговыми спорами между США и ЕС. По его словам, новый тариф составит 25% на автомобили и грузовики, которые ввозятся в страну. Он уточнил, что эти ограничения не коснутся транспортных средств, которые производятся непосредственно на территории США.

И здесь есть нюанс. Президент отдельно подчеркнул, что страна активно развивает собственное производство. Он сказал, что сейчас строятся новые автозаводы, и объем инвестиций уже превысил 100 миллиардов долларов. По его словам, это рекорд для автомобильной отрасли.

Детали тарифов

Новые пошлины могут вступить в силу уже на следующей неделе, если решение будет реализовано в заявленные сроки. Уровень в 25% означает существенное подорожание импортных автомобилей из Европы для американского рынка.

В то же время администрация делает акцент на внутреннем производстве. Трамп заявил, что инвестиции в отрасль уже превысили 100 миллиардов долларов, и назвал этот показатель историческим. Это, по его словам, должно стимулировать создание новых рабочих мест и рост производства внутри страны.

