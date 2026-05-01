Футболист 'Шахтера' ответил, будет ли команда 'сливать' матч с 'Динамо' в УПЛ

Полузащитник донецкого "Шахтера" Олег Очеретько не уверен, что его команда будет играть основным составом с киевским "Динамо" в матче 26-го тура Премьер-лиги. Гранды украинского футбола встретятся в воскресенье, 3 мая, накануне ответного поединка "горняков" против "Кристал Пэлас" в полуфинале Лиги конференций.

В комментарии порталу UA-Football Очеретько подчеркнул, что состав на противостояние с "бело-синими" будет выбирать тренер Арда Туран. При этом турецкий специалист наверняка учтет тот факт, что его команде предстоит сыграть важнейший матч еврокубкового сезона.

"Будем ли мы играть с "Динамо" вторым составом, чтобы лучше подготовиться к ответному матчу с "Кристал Пэлас"? Это не мне решать. Есть тренер – как он скажет, так и будет. Но играть на ничью, играть там на что-то другое мы не будем, потому что нам нужно взять чемпионство", – сказал Очеретько.

Отметим, что накануне "Шахтер" проиграл "Кристал Пэлас" в номинально домашней игре 1:3. Теперь финалиста Лиги конференций соперники определят в Лондоне 7 мая.

Як сообщал OBOZ.UA, донецкий "Шахтер" в матче с "Кристал Пэлас" пропустил самый быстрый гол в истории Лиги конференций.

