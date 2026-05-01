"Должны относиться серьезно": угрозы Трампа сократить войска США в Германии шокировали Пентагон – Politico

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности вывода части американских войск из Германии, чем застал врасплох оборонное ведомство. В Пентагоне отмечают, что не готовились к такому сценарию, однако вынуждены серьезно воспринимать эти сигналы, учитывая предыдущий опыт.

Инициатива прозвучала на фоне роста напряженности в отношениях США с европейскими союзниками. Об этом сообщает Politico.

Заявление Трампа стало неожиданностью даже для высокопоставленных чиновников Министерства обороны США. Недавний многомесячный анализ глобального присутствия американских войск не предусматривал существенного сокращения контингента в Европе, в частности в Германии.

Несмотря на это, в Вашингтоне признают, что слова президента нельзя игнорировать. Один из помощников в Конгрессе отметил, что Трамп уже поднимал этот вопрос во время своего первого срока, когда в 2020 году приказал вывести около 12 тысяч военных из Германии, хотя решение тогда так и не реализовали.

Последние заявления также вписываются в более жесткую риторику Трампа в отношении европейских союзников, включая критику их позиции в международных конфликтах и намеки на возможный пересмотр роли США в НАТО.

Сейчас в Германии размещено от 35 до 40 тысяч американских военных, а сама страна является ключевым логистическим и стратегическим хабом США в Европе. Здесь базируются важные командные структуры, в частности Европейское и Африканское командование Вооруженных сил США, а также один из крупнейших военных госпиталей за пределами США.

Потенциальное сокращение войск может ослабить сдерживание России и создать дополнительные риски для безопасности в Европе. В то же время реализация такого решения будет сложной и дорогой из-за необходимости перемещения личного состава, техники и инфраструктуры.

В Конгрессе США уже призвали к осторожности... Любые изменения должны базироваться на четкой стратегии и оценке рисков. Действующее законодательство ограничивает возможность сокращения американского военного присутствия в Европе без соответствующего обоснования.

