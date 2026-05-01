'Везде можно рассчитаться по телефону. В Европе такого нет!' Португальская журналистка – о впечатлениях от Украины, работе на линии фронта и родном Збараже

Украинка Ирина Шев еще в детстве переехала в Португалию, где впоследствии стала известной журналисткой и телеведущей. Начало полномасштабного вторжения она встретила в Киеве как корреспондент португальского телеканала и уже в следующем году приняла непростое решение – уволиться, начать работу фрилансером и остаться в Украине по крайней мере до завершения войны. Как признается Ирина, ей стало невыносимо жить в комфорте вдали от Родины.

В интервью OBOZ.UA Ирина Шев рассказала, как променяла стабильную работу на престижном канале на поездки к линии фронта, какие темы больше всего интересуют западную аудиторию сегодня и сколько на самом деле зарабатывают иностранные журналисты в Украине. Она также объяснила, почему не стоит ожидать безусловной поддержки от европейцев, поделилась тем, что ее больше всего поразило в Украине после приезда, и рассекретила свою амбициозную мечту.

– Расскажите немножко о себе. Ирина Шев – это ваше полное имя? В каком возрасте вы переехали в Португалию? Как адаптировались к жизни в новой стране?

– Вероятно, способность к адаптации является одной из характерных черт украинцев. Она сформирована сочетанием исторического опыта, традиций и ценностей, но одновременно предполагает постоянную способность приспосабливаться – именно это позволяло украинцам выживать на протяжении веков. Подобная черта присуща и украинским диаспорам в разных странах мира.

Мое имя также является определенным отражением этой адаптации. В детстве в Португалии учителям, одноклассникам и знакомым было сложно произносить мою полную фамилию – Шевчишин. Учитывая это, я приняла решение сократить ее до Shev для использования в публичном пространстве. В телевизионном контексте это также имеет практическое значение, ведь полное имя является сложным для быстрого и четкого воспроизведения в эфире.

Я родилась в 1991 году в городе Збараж Тернопольской области. В 2001 году, в возрасте десяти лет, переехала в Португалию. Интерес к рассказыванию историй сопровождал меня с раннего возраста. Для меня журналистика – это способ осмысления реальности и одновременно возможность объяснять ее другим. Речь идет о процессе, в котором сначала пытаешься понять сложные явления, а затем максимально точно и доступно донести их до аудитории.

– Как вы вообще оказались в журналистике? Почему решили связать свою жизнь именно с этой профессией?

– Профессионально я работаю журналисткой с 2015 года: сначала в еженедельнике Expresso, затем – на телеканале SIC, которые входят в одну медиагруппу. Начинала с подготовки ежедневных материалов для онлайн-версии издания, работала над журналистскими расследованиями для журнала, занималась социальными сетями, а с 2019 года перешла к телевизионной журналистике.

На начальном этапе моей основной специализацией была культурная тематика – кино, выставки, музыка, литература. Этот период стал важным этапом профессионального развития, поскольку дал возможность работать с уникальными темами и общаться с представителями культурной среды, чья деятельность имеет значительное влияние на современность. В 2020 году я начала координировать и вести еженедельную программу Invasões Bárbaras ("Варварские вторжения"), посвященную анализу актуальных событий с перспективы мигрантов, проживающих в Португалии. Одним из участников программы был Жозе Мильязеш.

– Каким для вас было 24 февраля 2022 года? Вы верили в то, что Россия действительно нападет?

– Я находилась в отеле в центре Киева, проснулась около половины шестого утра от десятков сообщений и пропущенных звонков. Мой обратный рейс в Лиссабон был запланирован на следующий день. Я болела COVID-19, имела высокую температуру и после почти месяца работы в Украине, где освещала тему напряжения на российско-украинской границе, поняла, что вынуждена вернуться, потому что организм больше не выдерживал.

Однако тогда я еще не осознавала, что это было лишь начало одного из самых тяжелых периодов в нашей жизни. Время проходит, но в то же время многие из нас будто остаются в 2022 году. Мы живем дальше, выполняем ежедневные обязанности, женимся, любим, рожаем детей, ходим на похороны, плачем, испытываем страх, просыпаемся, иногда даже танцуем, сомневаемся и одновременно пытаемся сохранять веру – и этот цикл повторяется снова и снова... Если отвечать непосредственно на ваш вопрос, то для меня 24 февраля 2022 года стало моментом прямого столкновения с реальностью. Многие иллюзии были разрушены, и мир в привычном понимании перестал существовать. Я взяла микрофон и вместе с португальским коллегой, оператором Руем ду О, отправилась на пустые улицы Киева, чтобы зафиксировать первые военные колонны, которые двигались по Крещатику. Когда появлялась возможность, я садилась прямо на пол, чтобы немного передохнуть между прямыми включениями для телевидения, а он в это время следил за ситуацией. Высокая температура не спадала и существенно усложняла работу.

Что касается второй части вопроса: нет, я не верила, что произойдет вторжение такого масштаба. Я предполагала, что боевые действия могут обостриться на Донбассе, но не ожидала полномасштабной войны.

– С 2022 года вы работаете корреспондентом телеканала SIC. Какие истории больше всего интересуют западную аудиторию сегодня?

– Я работаю корреспондентом телеканала SIC, а также сотрудничаю с еженедельником Expresso. Кроме того, веду подкаст Manual de Sobrevivência ("Руководство по выживанию"). Португальская аудитория проявляет значительный интерес к событиям в Украине. Это заметно не только по показателям просмотров наших репортажей, но и по обратной связи, которую я получаю, в частности через социальные сети.

В то же время следует понимать, что португальцы имеют другой исторический и культурный опыт, поэтому не всегда в полной мере могут осознать образ мышления людей, которые живут в условиях войны или имеют опыт десятилетий жизни под советской системой. Однако они искренне сопереживают и проявляют солидарность.

Наибольший отклик у западной аудитории вызывают истории, в центре которых конкретный человек, а не только само событие. Речь идет о персонализированных нарративах, через которые раскрывается более широкий контекст. Такой подход позволяет создать эмоциональную связь между разными реальностями и на определенный момент стирает грань между "своим" и "другим". В этом формате тематика может быть разной: от событий на линии фронта и обстрелов Киева – до историй об архитектурном наследии Одессы, разрушения украинской энергетической инфраструктуры или разминирования сельскохозяйственных территорий.

– Вы писали мне, что идея подкаста – сделать так, чтобы "португальцы обули обувь украинцев". Расскажите о вашем проекте.

– Я убеждена, что нас объединяет больше, чем разъединяет. В мире, который становится все более нестабильным, непредсказуемым и экономически уязвимым, популистские нарративы усиливаются и часто питаются страхами. Одним из самых распространенных способов мобилизации общества является создание образа внешнего врага. Некоторые, в частности, считают, что война России против Украины частично стала инструментом, который Владимир Путин использует для консолидации российского общества вокруг общей угрозы.

Возвращаясь к сути вашего вопроса, то скажу так: война лишает человека индивидуальности, и это характерно для всех войн в разные исторические периоды. Достаточно вспомнить, как раньше в Украине воспринимали войну в Сирии. Российская армия испытывала там часть своих тактик разрушения. В Киеве люди сочувствовали жителям Алеппо, сопереживали детям и пожилым людям, которые переживали эти трагедии. Однако после завершения новостного сюжета или смены информационного потока внимание к теме быстро угасало. Это не критика, а скорее констатация психологической реакции.

Именно эту дистанцию я пытаюсь преодолеть в своей работе, создавая небольшие, но ощутимые связи между разными мирами. Моей задачей является сделать так, чтобы эти миры хотя бы на мгновение прикоснулись друг к другу. Это амбициозная цель, но даже частичный результат для меня имеет значение. Один из примеров связан с подкастом Manual de Sobrevivência – в одном из эпизодов, после ночи проведенной в укрытии из-за российских обстрелов, я возвращаюсь домой вместе с подругой, и в этот момент на ее телефоне срабатывает будильник. Она с улыбкой говорит что-то вроде: "Спасибо, но я уже давно не сплю". После выхода этого эпизода я получила сообщение от слушательницы, которое особенно запомнилось: она написала, что звук будильника на ее телефоне такой же, как у моей подруги, и с тех пор каждое утро, когда он звучит, она вспоминает об украинцах и задается вопросом: "Смогли ли они этой ночью отдохнуть?".

– Многие крупные международные медиа уменьшили количество постоянных корреспондентов, работающих непосредственно на линии фронта. Какова позиция португальского канала, для которого вы работаете? Имею в виду, не планируют ли там также провести сокращение? Не говорили ли вам, что, мол, пора возвращаться в Португалию?

– Я работаю в Украине как фрилансер. Я расторгла свой трудовой контракт и приняла решение переехать в Киев по собственной инициативе, поэтому нет никакой структуры, которая могла бы требовать от меня возвращения в Португалию. В то же время телеканал, с которым я сотрудничаю, продолжает уделять значительное внимание освещению событий в Украине – как через программы, которые готовятся в Португалии, так и через репортажи, созданные непосредственно на месте. Безусловно, существуют периоды, когда интерес к теме растет или уменьшается. Например, внимание аудитории естественно смещается в моменты начала новых конфликтов, проведения выборов или крупных природных катастроф. Это общая закономерность функционирования новостных медиа в любой стране мира.

– Изменилось ли восприятие Украины иностранными репортерами?

– По собственному опыту могу сказать, что большинство иностранных журналистов и корреспондентов, которых я знаю, положительно оценивают свой опыт работы и жизни в Украине, даже несмотря на условия войны.

– Европейцы склонны считать, что в войне в Украине виновата исключительно российская власть, а народ – лишь ее "жертва". Как прокомментируете такие мысли вы?

– Я не считаю такие взгляды чем-то необычным. Европейцы не имеют такого опыта взаимодействия с Россией и российским обществом, как у украинцев, а также, в определенной степени, у поляков или жителей стран Балтии. Поэтому естественно, что их перспектива является более отстраненной и, в отдельных случаях, более снисходительной по отношению к российскому населению. В то же время важно понимать, что для Украины эта война является войной за выживание, тогда как для большинства европейских обществ она не имеет такого же экзистенциального измерения. Именно поэтому не стоит ожидать, что они будут чувствовать эту реальность так же, как чувствуем ее мы. Несмотря на это, европейские страны продолжают поддерживать Украину, и именно на этом, по моему мнению, стоит сосредоточить внимание.

– Португальский журналист Иреней Тейшейра, у которого на момент нашего интервью жена-украинка уже вступила в ряды ВСУ, в личном разговоре рассказывал мне, что португальское телевидение очень хорошо оплачивало его работу в Украине. Что стало толчком принятия решения поехать для вас? Отговаривали ли ваши близкие от поездки?

– Каждый телеканал имеет собственную политику оплаты труда. В то же время, из того, что мне известно и что я обсуждаю с коллегами, корреспонденты, которые приезжают в Украину для освещения войны, обычно получают такую же оплату или лишь немного выше, чем журналисты, которые работают на других международных событиях – в сфере культуры или политики. Португальские журналисты из разных каналов, с которыми я поддерживаю связь, приезжают в Украину прежде всего из профессиональных соображений – из-за преданности журналистике и осознания ее роли в условиях войны.

Что касается моего личного решения, то я уволилась с работы и решила переехать в Украину еще до того, как узнала о возможности сотрудничества с телеканалом SIC TV. На тот момент поездки в Украину становились все более редкими, и в начале 2023 года я почувствовала, что для меня становится невыносимым оставаться журналисткой, когда моя страна находится в состоянии войны, а я живу в комфорте вдали от нее. Честно говоря, я до сих пор не могу полностью объяснить это решение. Но в какой-то момент появилось ощущение, что, если я не уеду, это будет иметь для меня серьезные внутренние последствия. Я помню, как посещала концерты или фестивали и чувствовала сильный внутренний дискомфорт, осознавая, что люди на фронте лишены возможности жить обычной жизнью. Это ощущение несправедливости постепенно усиливалось.

В конце концов я задала себе простой вопрос: что я на самом деле теряю? У меня всегда оставалось пространство, куда можно вернуться – моя семья, друзья и страна, которая меня приняла. Осознание этого дало мне ощущение безопасности, необходимое для того, чтобы рискнуть даже без четкого плана или гарантированной работы.

– Что вас поразило больше всего, когда вы приехали? К чему не были готовы?

– Одним из первых аспектов, который меня действительно поразил, был уровень цифровизации в Украине. Возможность оплачивать практически все с помощью мобильного телефона является повсеместной. Помню случай, когда, выезжая с позиций вблизи линии фронта, я увидела фургон с хот-догами – и даже там, в зоне повышенной опасности, можно было рассчитаться телефоном. Это произвело на меня сильное впечатление, ведь даже во многих европейских столицах такой уровень цифрового удобства не является настолько универсальным.

Украинские города отличаются простором и в большинстве случаев – чистотой. Улицы наполнены молодыми людьми, чувствуется живая культурная атмосфера: играют уличные музыканты, стоят открытые пианино, к которым может подойти любой желающий. Отдельно стоит упомянуть и кухню: она разнообразна и насыщена, а продукты имеют естественный вкус. В частности, овощи не потеряли своей аутентичности.

В общем, открытием для меня стало разнообразие украинской кухни на примере борща. В каждом городе, где мне пришлось побывать, он имеет свой уникальный вкус и характер: в Харькове, Одессе, Бахмуте, Збараже или даже в Лиссабоне, где его готовит моя мама. Для человека, выросшего за пределами Украины, такие детали имеют особую ценность и помогают глубже почувствовать связь со страной.

Как и многих других, меня глубоко поразила способность украинского общества к самоорганизации в условиях кризиса. После каждого обстрела люди четко понимают, как действовать: они не теряются, не ожидают внешних указаний и не сосредотачиваются только на переживаниях – они действуют!

– Есть ли у вас близкие в Украине?

– Моя бабушка – это мой украинский корень, моя Мария. Она родилась на территории, которая сегодня входит в состав Польши, а в 1945 году, когда ей был всего один год, вместе с семьей была депортирована в Тернопольскую область. В течение жизни она совмещала работу на сахарном заводе с работой на земле и воспитанием троих детей. Все это происходило в условиях постоянного давления советской системы, в которой приходилось не просто жить, а ежедневно бороться за достоинство и выживание. Для меня личная история моей бабушки неразрывно связана с более широкой историей Украины – сложной, часто мучительной, но в то же время полной стойкости.

– Как изменилась Украина со времен вашего детства и какой является сегодня?

– Я родилась в небольшом городе и в детстве практически не имела опыта жизни за его пределами, поэтому мое представление об Украине долгое время формировалось исключительно на основе опыта, связанного со Збаражем. Поэтому любые сравнения для меня неизбежно ограничиваются именно этим городом, что, безусловно, сужает общую картину. Если говорить откровенно, в самом городе за это время произошло немного изменений. Збараж остается экономически слабым, с ограниченными возможностями для местных жителей – примерно таким, каким и был в 1990-х годах. Самым заметным и одновременно болезненным изменением стали кладбища, где с каждым годом появляется все больше могил погибших на войне.

– Какие основные сходства и различия вы могли бы выделить между украинцами и португальцами?

– Прежде всего нас объединяет гостеприимство. Как в Украине, так и в Португалии люди искренне принимают гостей: стремятся создать лучшие условия, делятся тем, что имеют, и создают атмосферу открытости и заботы.

В то же время есть и заметные отличия. Украинцы, как правило, более открыто и активно отстаивают свою позицию. Мы склонны прямо выражать несогласие, реагировать на вызовы и искать пути для достижения желаемого результата. Португальское общество, наоборот, более сдержанное: здесь несогласие часто выражают значительно мягче, а люди чаще соглашаются с обстоятельствами, даже если внутренне с ними не согласны.

– Интересуетесь ли вы украинской культурой?

– Я интересуюсь украинской культурой, в частности, очень люблю театр, поэтому по возможности стараюсь посещать спектакли. В то же время мой образ жизни сейчас в значительной степени связан с работой, поэтому у меня нет столько времени для культурных событий, как хотелось бы.

– Какое ваше любимое место в Украине? Что вам больше всего нравится в нашей стране, а что бы вы хотели изменить?

– Без всяких сомнений – Киев. Для меня это самый красивый город в мире. В нем сочетаются разные измерения: с одной стороны, определенная загадочность, с другой – выразительная, яркая эстетика. Архитектура, парки, атмосфера, музеи – все это создает очень особое ощущение. В некотором смысле я позволила Киеву стать городом, который меня принял.

Если говорить об изменениях, то, пожалуй, речь идет об одной детали, которая одновременно может вызвать и улыбку, и некоторое раздражение (улыбается). Иногда ощущается недостаток четкой дистанции в публичном пространстве: люди могут стоять слишком близко в очередях или не всегда учитывать личное пространство других. Это мелочь, но она довольно характерна и легко бросается в глаза.

– Чего не хватает в Португалии и наоборот?

– Мне кажется, что в Португалии есть все необходимое. В частности, сейчас там появилось много украинских ресторанов благодаря людям, которые уехали из-за войны. Поэтому даже когда возникает ностальгия по Украине, всегда можно пойти и съесть борщ или сырники, и это немного помогает справиться с этим чувством.

Во всем остальном же Португалия имеет свою культуру, свой образ жизни и мировосприятие, которые мне очень близки. Я бы ничего не меняла.

– Планируете ли жить в Украине после окончания войны?

– Я не планирую настолько далеко вперед. Как и многие люди в Украине, я живу одним днем, сосредотачиваясь на том, что происходит сейчас.

Читайте также на OBOZ.UA интервью с португальским журналистом Жозе Мильязешем – о 38 годах жизни в России, безумии Путина и лучшем президенте Украины: "Послал его на три буквы".

Еще на OBOZ.UA интервью с португальским путешественником Мануэлем Монтешем – о войне, которую игнорирует Европа, злой даме из поезда и лютых морозах: "Как люди выживают с такими ценами?"

