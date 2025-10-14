Труханова лишили гражданства Украины: как приняли решение и почему разгорелся скандал

Городского голову Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства. Кроме Труханова, без гражданства остались бывший нардеп от "Партии регионов" Олег Царев и танцовщик балета Сергей Полунин.

Соответствующие указы подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщили в национальном телемарафоне со ссылкой на собственные источники. В Офисе президента объяснили, что решение не опубликуют, ведь в документах есть персональные данные, а решение приняли из-за подтверждения наличия российского гражданства.

В связи с лишением гражданства, Геннадий Труханов больше не является городским головой Одессы.

Известно, что петиция о создании в городе военной администрации собрала необходимые 25 тысяч подписей.

Что известно о петиции

24 сентября гражданин Иван Казачук зарегистрировал на сайте президента электронную петицию с требованием создать в Одессе городскую военную администрацию. В обращении он отметил, что такое решение необходимо для обеспечения стабильной работы органов власти в условиях военного положения.

Автор петиции подчеркнул стратегическое значение Одессы как крупного транспортного, портового и логистического центра на юге Украины. Кроме того, город расположен недалеко от зон боевых действий, что создает повышенные риски безопасности.

После того как петиция набрала более 25 тысяч подписей, президент Владимир Зеленский предоставил официальный ответ. Он отметил, что решение о создании военных администраций принимается только на основании представлений от областной военной администрации или военного командования. По состоянию на момент ответа таких представлений по Одессе не поступало.

Президент поручил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому проработать вопрос о возможном создании Одесской городской военной администрации, которая могла бы временно взять управление городом вместо Геннадия Труханова.

По информации источников издания "Думская", главой Одесской городской военной администрации может стать Сергей Лысак. По состоянию на 14 октября он возглавляет Днепропетровскую областную военную администрацию. Чиновник не принимал активное участие в политической жизни и большую часть профессиональной деятельности провел в рядах СБУ.

Позиция Труханова

Городской голова Одессы Геннадий Труханов в собственной заметке сообщил, что 13 октября комиссия при президенте Украины может рассмотреть вопрос о лишении его украинского гражданства. Основанием для этого, по словам Труханова, стала информация о якобы наличии у него паспорта гражданина Российской Федерации.

Он отметил, что такие обвинения появились еще в 2014 году, но "соответствующие органы" каждый раз подтверждали отсутствие российского документа.

По словам городского головы, новые утверждения о его возможном российском гражданстве основываются на доказательствах, которые подготовил неизвестный ему адвокат, который получил подтверждение от оккупационных структур в Крыму. Труханов назвал эти документы сфальсифицированными.

Также адвокат обнародовал, по словам мэра поддельную, копию документа, который выдан 15 декабря 2015 года. Мэр отметил, что в тот день находился в Одессе на выездном заседании горсовета.

"Это – очередная провокация. Я не знаю, кому это выгодно, могу лишь предполагать. Я провожу собственную проверку и обращаюсь ко всем уполномоченным органам: сделайте правовую и тщательную проверку. Прошу президента и компетентные службы внимательно посмотреть на документы и установить правду", – отметил глава Одессы.

Что предшествовало

В тот же день, почти сразу после обращения Труханова, украинский активист и волонтер Сергей Стерненко во второй раз опубликовал копии документов, которые, по его словам, подтверждают наличие гражданства РФ у городского головы Одессы.

"Повторно публикую доказательства российского гражданства Геннадия Труханова. От собственноручно им заполненного заявления на выдачу паспорта до решений российских судов и документов МВД РФ", – отметил активист.

Согласно документам, мэр Одессы якобы был зарегистрирован на улице Парковой, 5, в городе Сергеев Посад Московской области РФ. Заявление на выдачу российского паспорта он, вероятно, подписал 18 марта 2011 года.

Российское гражданство городского головы Одессы

Российское консульство в 2014 и 2016 годах официально подтверждало, что Геннадий Труханов не имеет гражданства РФ.

В 2016 году журналисты проекта"Слідство.Інфо" обнародовали расследование, в котором сообщили, что мэр Одессы Геннадий Труханов якобы имеет гражданство Российской Федерации и связан с сетью из более двадцати оффшорных компаний.

Уже в следующем году, в 2017-м, Труханов обратился в российский суд с требованием отменить этот паспорт. Суд принял решение аннулировать документ, признав его недействительным после того, как чиновник заявил, что узнал о существовании паспорта только из публикаций в СМИ.

В 2018 году, по словам городского головы, НАБУ получило письмо-ответ от Министерства внутренних дел России, в котором отмечалось, что Труханов не приобретал российского гражданства и не пересекал государственную границу РФ.

Напомним, в России сообщили, что сын украинской эстрадной певицы Софии Ротару – Руслан Евдокименко – якобы имеет российское гражданство. Как заявляют пропагандисты, 55-летний мужчина получил паспорт РФ еще в ноябре 2015-го и до сих пор платит налоги в страну-агрессора.

