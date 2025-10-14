'Радуйтесь сегодня': Труханов заявил, что будет обжаловать решение о прекращении своего гражданства. Видео

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что будет обжаловать решение президента о лишении его украинского гражданства. Он убежден, что это было сделано намеренно, чтобы отстранить его от будущих выборов.

Об этом он сказал в комментарии журналистке Вере Запорожец. Труханов категорически отрицает наличие у него российского паспорта и называет это фейком.

"Вы же видите, что это чистые фейки... Не было никаких паспортов...", - сказал Труханов.

Также он заявил, что не собирается выезжать ни из Украины, ни из Одессы и считает, что вопрос о его гражданстве встал именно сейчас, потому что это якобы связано с выборами

"Они почему это сделали? Потому что, если я без гражданства, то я не могу баллотироваться. Потому что они боятся, что я баллотировался и выиграл выборы... Меня поддерживают большинство одесситов", – заявил Труханов.

На вопрос, не хочет ли он отдохнуть после 11 лет мэрства, Труханов сказал, что не собирается уходить на пенсию.

"А вы радуйтесь сегодня, "Шампанское" откройте", – саркастически посоветовал Труханов корреспондентке, заявив, что она не представляет большинство в Одессе.

Теперь уже бывший мэр Одессы также заявил, что якобы не имеет никакого отношения к трагедии в детском лагере "Виктория". Хотя, все городские департаменты в то время подчинялись непосредственно Геннадию Труханову.

Что предшествовало

14 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым лишил украинского гражданства городского голову Одессы Геннадия Труханова. В Офисе президента объяснили, что решение приняли из-за подтверждения наличия у Труханова российского паспорта.

В связи с лишением гражданства, Геннадий Труханов больше не является городским головой Одессы. Президент поручил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому проработать вопрос о возможном создании Одесской городской военной администрации, которая могла бы временно взять управление городом вместо Геннадия Труханова.

Известно, что петиция о создании в городе военной администрации собрала необходимые 25 тысяч подписей.

Что известно о петиции

24 сентября гражданин Иван Казачук зарегистрировал на сайте президента электронную петицию с требованием создать в Одессе городскую военную администрацию. В обращении он отметил, что такое решение необходимо для обеспечения стабильной работы органов власти в условиях военного положения.

Автор петиции подчеркнул стратегическое значение Одессы как крупного транспортного, портового и логистического центра на юге Украины. Кроме того, город расположен неподалеку зон боевых действий, что создает повышенные риски безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, по решению президента Украины Владимира Зеленского, кроме Труханова, украинского гражданства также лишены бывший нардеп от "Партии регионов" Олег Царев и танцовщик балета Сергей Полунин. В Офисе президента объяснили, что решение не опубликуют, ведь в документах есть персональные данные, а решение приняли из-за подтверждения наличия российского гражданства.

