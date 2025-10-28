Экс-мэру Одессы Труханову вручили подозрение: в чем его обвиняют. Фото

Бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову вечером 28 октября вручили подозрение в служебной халатности. По информации местных журналистов, это может касаться событий 30 сентября, когда из-за непогоды в городе погибли девять человек.

По данным Общественного, правоохранители пока не разглашают деталей дела. "По предварительной информации, Геннадию Труханову вручили подозрение за служебную халатность", – отметил источник издания.

Следственные действия начались сразу после масштабного ливня, который парализовал Одессу в конце сентября. В городе тогда подтопило десятки улиц, а системы водоотвода не выдержали нагрузки. В результате несколько человек оказались в ловушке в затопленных авто и подземных переходах.

Геннадий Труханов возглавлял Одессу с 2014 года. В 2024 году он потерял должность после судебного решения, а на местном уровне против него открывали ряд уголовных производств, в частности относительно коррупционных схем в городском совете. Ему уже не впервые объявляют подозрение, однако ранее все дела завершались без приговора.

Как сообщал OBOZ.UA: По решению президента Украины Владимира Зеленского, городского голову Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства. Кроме Труханова, без гражданства остались бывший нардеп от "Партии регионов" Олег Царев и танцовщик балета Сергей Полунин.

Труханов отрицал, что имеет российское гражданство, и назвал это фейком. Он заявил, что будет подавать иск в суд и будет оспаривать решение президента.

