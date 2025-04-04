Требовал $130 тыс. за 'решение вопроса' в суде: в Одессе задержали 'решалу'. Фото

В Одессе задержан 34-летний "решала", который обещал мужчине повлиять на работников правоохранительных органов и суда, чтобы против него закрыли уголовное производство. За свою "услугу" подозреваемый требовал 130 тысяч долларов.

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Фигуранта – директора одного из ООО – поймали на горячем 31 марта, сообщается на сайте Национальной полиции. Его уже уведомили о подозрении, и суд заключил мужчину под стражу.

Известно, что деньги злоумышленник требовал у местного жителя, должностного лица, в отношении которого расследуется дело о взятке.

Хвастаясь влиянием на правоохранителей и работников районного городского суда, фигурант обещал "решить" вопрос – сначала смягчить подозреваемому меру пресечения, а впоследствии получить оправдательный приговор.

Он требовал 130 тысяч долларов, в противном случае угрожал обвинительным решением суда и 12 годами заключения.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что задержание состоялось во время получения очередного транша неправомерной выгоды – 80 тысяч долларов. Перед этим правоохранители задокументировали факт получения первой части взятки – 15 тысяч гривен.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УКУ (Злоупотребление влиянием). Суд арестовал мужчину с альтернативной внесения залога в размере 5 миллионов гривен.

"Проводятся дальнейшие мероприятия по сбору доказательной базы по привлечению всех участников преступной деятельности к ответственности", – заверили в Нацполиции.

Как ранее писал OBOZ.UA, ранее на взятке разоблачили одного из прокуроров Львовщины. Он требовал 5 тысяч долларов за непривлечение к уголовной ответственности.

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