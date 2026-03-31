Торговали фальшивыми документами: правоохранители ликвидировали еще пять 'схем для уклонистов' в трех областях. Фото

Служба безопасности и Национальная полиция Украины ликвидировали еще пять схем уклонения от мобилизациии разоблачили восьмерых организаторов сделок в разных регионах Украины. Дельцы предлагали военнообязанным за суммы от 2,5 до 8,5 тысячи долларов США избежать призыва по поддельным документам или помогали бежать за границу.

Видео дня

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Организаторов схем для уклонистов разоблачили в трех областях – Киевской, Львовской и Черкасской.

Киевская область

В Киевской области разоблачен директор оборонного предприятия, который торговал фальшивыми удостоверениями стратегического объекта ОПК. Для реализации сделки он привлек двух своих знакомых, которые занимались поиском "клиентов" и передавали ему деньги.

Уклонисты, покупая такие подделки, надеялись использовать их во время проверки документов правоохранителями и ТЦК.

Также в Киевской области задержали еще одного дельца, который наладил канал нелегального выезда военнообязанных в Евросоюз. Чтобы беспрепятственно пересечь блокпосты фигурант "прикрывался" удостоверением участника добровольческого формирования территориальной общины. Его задержали "на горячем" при попытке вывоза уклониста из Белой Церкви в направлении западной границы Украины.

Львовская область

На Львовщине также разоблачили двух предприимчивых "предпринимателей". Одной из них оказалась представительница комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. По материалам дела, чиновница вместе с сыном – бывшим должностным лицом ТЦК, за деньги помогала уклонистам оформлять документы на опекунство над родственниками, которые якобы нуждаются в уходе.

Черкасская область

В Черкассах задержан местный житель, который за деньги оформлял военнообязанным фиктивные справки об инвалидности. К своей схеме он привлек врача одного из медучреждений и гарантировал "влияние" на экспертную комиссию, которая устанавливает соответствующую группу инвалидности.

Другую схему организовала преподавательница лицея, которая через знакомых врачей оформляла фейковые диагнозы женщинам, после чего им устанавливали инвалидность, что позволяло их родственникам избегать мобилизации.

Какое наказание ожидает

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины (в соответствии с совершенными преступлениями):

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 5 ст. 27, чч. 2, 3 ст. 368 (пособничество в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом);

чч. 2, 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения всех виновных к ответственности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!