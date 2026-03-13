Обещал уклонисту выезд за границу в статусе священника: в Киеве задержали злоумышленника. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который предлагал "клиенту" оформить выезд за границу в статусе священнослужителя. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 10 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Правоохранители установили, что фигурант познакомился с мужчиной мобилизационного возраста в баре. Во время разговора он заверил нового знакомого, что имеет связи в одном из государственных учреждений и может оформить на его имя документ, который позволит выехать за пределы Украины как священнослужителю", – рассказали в пресс-службе.

Впоследствии мужчина сообщил "клиенту", сначала нужно оплатить 2500 долларов задатка, а остальные 7500 долларов – после решения вопроса.

При получении первой части денег "бизнесмен" передал киевлянину письмо-согласование о выезде за пределы Украины. Злоумышленника задержали во время передачи второй части вознаграждения.

По данному факту начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Сейчас правоохранители устанавливают возможных сообщников и проверяют причастность задержанного к совершению других правонарушений.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили схему по массовому производству и продаже поддельных удостоверений правоохранителей для уклонистов. Стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 5 тысяч долларов США.

