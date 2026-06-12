Суд продлил срок ареста Галущенко, но изменил размер залога: подробности

Высший антикоррупционный суд Украины оставил под стражей фигуранта операции "Мидас", бывшего министра энергетики Германа Галущенко. В то же время суд изменил размер залога, определив сумму в 150 млн грн вместо прежних 200 млн.

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Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил Центр противодействия коррупции. Также сообщается, что за него готовятся внести почти всю сумму залога.

Что известно

Как стало известно, следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро Украины и продлил срок содержания Германа Галущенко под стражей еще на два месяца.

В то же время суд принял решение уменьшить размер залога с 200 млн до 150 млн грн.

В то же время журналист Михаил Ткач, ссылаясь на свои источники в политических кругах, сообщил, что за Германа Галущенко готовятся внести залог. Он заявил, что залог за фигуранта операции "Мидас" может внести бизнесмен Василий Астион.

Что предшествовало

17 февраля Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения. Галущенко отправили под стражу на 60 дней. В качестве альтернативы суд определил залог в размере 200 млн гривен. Экс-главу Минэнерго подозревают в причастности к масштабной схеме отмывания средств через офшорные компании.

Кроме того, Галущенко обязали воздержаться от общения с Тимуром Миндичем, Александром Цукерманом, Игорем Миронюком и Дмитрием Басовым – фигурантами дела "Мидас" о расхищениях в сфере энергетики.

Также сообщалось, что одним из главных организаторов схемы по легализации $100 млн, известной по расследованию "Мидас" (так называемые пленки Миндича), был гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис Айвар Омсон. Кроме того, оноказался причастным и к каналам влияния РФ на Украину – мафии, пророссийских олигархов и телеканалов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на суде подсудимый экс-министр утверждал, что обучение его детей в элитном швейцарском колледже оплатил его кум. Все они довольно одиозные личности, среди которых и бывший помощник государственного изменника Андрея Деркача, и два непубличных бизнесмена, один из которых находится под санкциями США.

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