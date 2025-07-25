Среди фигурантов – чиновники: СБУ и Нацполиция задержали 14 организаторов схем уклонений в разных регионах Украины. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали 14-х организаторов схем по уклонению от мобилизации в разных областях Украины. Среди злоумышленников – администраторы Telegram-каналов и должностные лица государственных учреждений.

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Детали обнародовали в пресс-службе СБУ 25 июля. Фигурантам светит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации и задержали 14-х организаторов сделок в разных регионах Украины", – говорится в сообщении.

Киев и Киевская область

В столице разоблачили чиновницу из "Украинского научно-практического центра экстренной медпомощи и медицины катастроф", которая занималась продажей фиктивных справок для оформления инвалидности. К противоправной схеме она привлекла шестерых врачей, которые создавали фальшивые истории болезни для уклонистов, оформляя их "лечение" в стационаре. Чиновницу задержали с поличным во время получения очередной взятки за поддельные документы.

На Киевщине правоохранители также разоблачили пятерых администраторов Telegram-каналов, которые передавали информацию о расположении мобильных групп ТЦК и правоохранителей. Кроме этого, задержан таксист, который в TikTok публиковал видео с призывами обходить маршруты передвижения представителей ТЦК и "сливал" их координаты в соцсети.

Закарпатье

На Закарпатье правоохранители задержали трех человек – водителя местной пекарни, его сожительницу и коллегу, которые незаконно переправляли уклонистов к границе. Мужчины перевозили призывников в служебных хлебовозках, выдавая их за экспедиторов. Далее те пытались нелегально пересечь границу, переплывая реку Тиса.

В городе Берегово разоблачили работницу автозаправочной станции, которая во время смены предоставляла военнообязанным советы, как нелегально выехать за пределы страны, минуя официальные пункты пропуска.

Полтавская область

В Полтавской области задержаны двое сотрудников территориального центра комплектования, которые за вознаграждение обещали работникам аграрного предприятия исключить их из списков на мобилизацию.

Черкасская область

В Черкасской области киберработники СБУ разоблачили 30-летнего администратора Telegram-канала, который с помощью "зашифрованных" терминов призывал военнообязанных обходить патрули правоохранителей и ТЦК.

По установленным фактам всем задержанным объявлены подозрения в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:

– ч. 1 ст. 114-1 – препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в условиях особого периода;

– ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 – препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

– ч. 3 ст. 332 – организованная незаконная переправка людей через государственную границу Украины;

– ч. 1 ст. 368 – получение неправомерной выгоды должностным лицом;

– ч. 2 ст. 369-2 – злоупотребление влиянием.

За противозаконные действия злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Что предшествовало

В июне в Николаеве задержали информатора РФ, который "сливал" локации и маршруты движения Сил обороны во вражеские Telegram-каналы. Злоумышленником оказался 46-летний разнорабочий. Во время обыска у него изъят телефон, который он использовал для преступления.

17 июля в СБУ сообщили о задержании агента РФ, которая помогала россиянам готовить ракетную атаку по подразделению городского совета в Харькове. Шпионкой оказалась 45-летняя безработная жительница города.

10 июля стало известно, что военная контрразведка СБУ в Харькове задержала агента ФСБ РФ, который готовил серию диверсий с целью обесточить город. Фигурантом оказался завербованный оккупантами детский аниматор.

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