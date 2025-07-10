Был завербован врагом: СБУ задержала детского аниматора, готовившего серию диверсий для обесточивания Харькова. Фото

В Харькове военная контрразведка Службы безопасности задержала очередного агента ФСБ, который готовил серию диверсий с целью обесточить областной центр. Оккупанты поставили ему задачу подорвать ключевые электроподстанции, питающие город.

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За сотрудничество с россиянами мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации ведомства, преступные задачи России выполнял завербованный вражеской спецслужбой детский аниматор из областного центра. В поле зрения оккупантов он попал из-за своей знакомой, проживающей в России.

После дистанционной вербовки агент получил задание от куратора: взорвать опорную электроподстанцию, обеспечивающую электроснабжение одного из районов прифронтового города. Для совершения преступления фигурант получил инструкцию от российского спецслужба на изготовление самодельного взрывного устройства в домашних условиях.

Сотрудники СБУ задержали агента, когда он делал взрывчатку в своем доме. В ходе документирования его преступлений СБУ установила также, что фигурант фиксировал локации Сил обороны по дороге на детские праздники. Это была "тестовая" задача для агента, которого куратор проверял на готовность к выполнению более сложных поручений.

По материалам дела, в случае успешного подрыва первой электроподстанции агент должен был совершить аналогичные диверсии на других энергообъектах города. При обыске в помещении и автомобиле задержанного изъяты составляющие взрывного устройства, прокремлевскую символику, в частности украинский паспорт в обложке с триколором, а также планшет и телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали 20-летнего киевлянина, который поджег дверь квартиры "предателя" по заданию куратора, представившегося "работником СБУ". Парень переписывался в мессенджере якобы с девушкой, которая назначила свидание и попросила сбросить ей деньги на такси, а потом повелся на вымышленную легенду и совершил поджог.

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