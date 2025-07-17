СБУ задержала российскую информаторшу, которая готовила ракетный удар по мэрии Харькова: что ей грозит. Фото

Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, которая помогала врагу готовить ракетную атаку по локации одного из подразделений городского совета в Харькове. Оккупанты завербовали ее через Telegram-каналы, где она оставляла пророссийские комментарии.

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Задержанной оказалась 45-летняя местная безработная. Об этом в четверг, 17 июля, сообщили на официальном канале СБУ в Telegram.

Отмечается, что корректировщица российских ударов готовила ракетную атаку врага по харьковской мэрии. Предательница предполагала, что поблизости могут находиться военные Сил обороны Украины, поэтому передала локацию оккупантам для вероятной атаки.

"Задачей информатора было обходить территорию возле админзданий и проверять наличие военной техники и возможное присутствие подразделений Сил обороны. Связь с российскими спецслужбистами фигурантка поддерживала через чат-бот Сергея Лебедева (известного под псевдонимом "Лохматый"), который, скрываясь в Донецке, работает на оккупантов", – рассказали в СБУ.

Правоохранители задокументировали разведактивность злоумышленницы и задержали ее по месту жительства. Она находится под стражей и может оказаться за решеткой на 8 лет.

Женщине объявлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, при возможности их идентификации на местности);

– ч. 2 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Как сообщал OBOZ.UA, по 15 лет заключения с конфискацией имущества получили еще шесть предателей, которые воевали против Сил обороны в Донецкой и Луганской областях. Осужденными оказались местные жители, которые вступили в оккупационные группировки южного военного округа вооруженных сил РФ.

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