В Николаеве задержали российского информатора, который "сливал" врагу локации Сил обороны. Фото
Служба безопасности Украины в Николаеве задержала информатора страны-агрессора России, который "сливал" локации и маршруты движения Сил обороны вражеским Telegram-каналам. Фигурантом оказался 46-летний разнорабочий, ему "светит" до восьми лет тюрьмы.
Об этом в четверг, 5 июня, сообщила пресс-служба управления СБУ в Николаевской области. По данным следствия, мужчина сдавал врагу места сосредоточения, маршруты движения украинского войска и места временного пребывания защитников Украины.
46-летний разнорабочий из Николаева, имея пророссийские взгляды, искал "выходы" на спецслужбы страны-агрессора для сотрудничества в войне против Украины.
Для этого он публиковал закрытую информацию в российских пабликах, которые агрессор использует для сбора разведданных о подразделениях ВСУ.
Во время своих рабочих поездок за пределы областного центра он скрыто фиксировал время и места, где находились воины Вооруженных сил Украины.
В режиме онлайн он готовил текстовые сообщения с указанием локаций Сил обороны.
Полученную информацию он "сливал" в Telegram-каналы, которые были созданы спецслужбами России для отслеживания локаций Сил обороны Украины.
Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления и задержали фигуранта по месту жительства. В то же время были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.
Во время обыска у него изъят телефон, который он использовал для преступления.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о ВСУ).
Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня в СБУ предупредили, что спецслужбы России пытаются вербовать украинцев, выдавая себя за сотрудников украинской Службы безопасности. Россияне дают преступные задания, которые нужно выполнить якобы "в интересах украинского государства".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!