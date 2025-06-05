В Николаеве задержали российского информатора, который "сливал" врагу локации Сил обороны. Фото

Служба безопасности Украины в Николаеве задержала информатора страны-агрессора России, который "сливал" локации и маршруты движения Сил обороны вражеским Telegram-каналам. Фигурантом оказался 46-летний разнорабочий, ему "светит" до восьми лет тюрьмы.

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Об этом в четверг, 5 июня, сообщила пресс-служба управления СБУ в Николаевской области. По данным следствия, мужчина сдавал врагу места сосредоточения, маршруты движения украинского войска и места временного пребывания защитников Украины.

46-летний разнорабочий из Николаева, имея пророссийские взгляды, искал "выходы" на спецслужбы страны-агрессора для сотрудничества в войне против Украины.

Для этого он публиковал закрытую информацию в российских пабликах, которые агрессор использует для сбора разведданных о подразделениях ВСУ.

Во время своих рабочих поездок за пределы областного центра он скрыто фиксировал время и места, где находились воины Вооруженных сил Украины.

В режиме онлайн он готовил текстовые сообщения с указанием локаций Сил обороны.

Полученную информацию он "сливал" в Telegram-каналы, которые были созданы спецслужбами России для отслеживания локаций Сил обороны Украины.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления и задержали фигуранта по месту жительства. В то же время были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Во время обыска у него изъят телефон, который он использовал для преступления.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о ВСУ).

Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня в СБУ предупредили, что спецслужбы России пытаются вербовать украинцев, выдавая себя за сотрудников украинской Службы безопасности. Россияне дают преступные задания, которые нужно выполнить якобы "в интересах украинского государства".

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