Сработала служебная собака: пограничники разоблачили попытку незаконного вывоза сигарет в Польшу. Фото

На границе с Польшей пограничники утром 6 мая обнаружили партию контрабандных сигарет, сумма "товара" составила более 1,1 млн грн. Это произошло в пункте пропуска "Шегини", а помог правоохранителям служебный пес.

Сейчас информация о попытке контрабанды передана соответствующим органам для дальнейшего реагирования. Об этом рассказали и показали соответствующие фотографии в ГПСУ.

Что произошло

Легковой автомобиль марки "Peugeot" под управлением 50-летнего гражданина Украины прибыл в пункт пропуска утром. Но во время прохождения контроля "на транспортное средство сработала служебная собака, натренированная на поиск табака".

Поэтому авто было направлено на углубленный осмотр, рассказали пограничники. Во время осмотра машины в двойном днище иномарки был обнаружен скрытый товар. А именно – 6470 пачек сигарет без марок акцизного налога Украины.

Сколько это стоит

Ориентировочная стоимость изъятых табачных изделий составляет около 600 тысяч гривен. Автомобиль, которым перевозили контрабанду, также изъят, а его предварительная стоимость оценивается в 520 тысяч гривен.

Таким образом, общая сумма оценки изъятого составляет более 1 миллиона 120 тысяч гривен, отметили в ГПСУ.

Что дальше

В ходе проверки гражданин препятствовал выполнению законных требований правоохранителей. Поэтому он был доставлен в служебное помещение для составления материалов по ст. 185-10 и ч.1 ст.202 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Первая статья о "злостное неповиновение законному распоряжению работника ГПСУ при исполнении им служебных обязанностей" влечет за собой наложение штрафа от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух месяцев (с отчислением двадцати процентов заработка), или даже административный арест (на срок до пятнадцати суток).

Вторая – это "нарушение режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда", она также влечет за собой наложение штрафа, от семи до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Другие нарушения

Как сообщал OBOZ.UA, украинка пыталась вывезти антикварные монеты за границу через "зеленый коридор" – упрощенную систему таможенного контроля. Для нее это закончилось штрафом в 5,1 тыс. грн и конфискацией ценностей в пользу государства. Это произошло на пункте пропуска "Грушев-Будомеж".

И наоборот – в Украину из Польши пытались ввезти банковские серебряные монеты известных монетных дворов. Общая стоимость ценностей превысила 1 млн грн. Монеты в Украину пытались завезти водители рейсового автобуса "Рига – Одесса". Груз обнаружили таможенники на посту "Устилуг – Зосин".

