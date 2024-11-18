Через границу с Польшей в Украину пытались ввезти контрабанду: что было в ценном грузе. Фото

В Украину через границу с Польшей пытались незаконно ввезти банковские серебряники известных монетных дворов – в частности, Камеруна и Новой Зеландии. Общая стоимость контрабандных монет превысила 1 млн грн.

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Об этом сообщили в Гостаможенной службе. Там отметили:

Монеты в Украину пытались ввезти водители рейсового автобуса "Рига – Одесса".

Обнаружили груз таможенники на посту "Устилуг – Зосин" на границе с Польшей.

"Во время таможенного досмотра в нише для инструментов автобуса таможенники обнаружили коробку, в которой содержались: 50 монет Artemis, 2 монеты Phoenix, 1 монета Samson, отчеканенные в Камеруне, десяток штук Michael и легендарные Passage to Oz из новозеландской серии "Потусторонние обряды" (Ниуэ). Примерная стоимость 72 серебряных монет – почти 1,1 млн грн", – говорится в сообщении.

После обнаружения, подчеркивается, монеты были временно изъяты по протоколу о нарушении таможенных правил, составленном по признакам ч. 1 ст. 471 Таможенного кодекса – Недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

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