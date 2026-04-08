Из Украины в Польшу пытались вывезти культурные ценности: какой приговор вынес суд по делу о контрабанде

Украинка пыталась вывезти антикварные монеты за границу через "зеленый коридор" (упрощенную систему таможенного контроля). Для нее это закончилось штрафом в 5,1 тыс. грн и конфискацией ценностей в пользу государства.

Это событие произошло 14 октября 2025 года на пункте пропуска "Грушев-Будомеж" на границе с Польшей. Об этом стало известно из судебного решения от 31 марта 2026 года по делу № 461/1688/26, внимание на которое обратил проект "Судом по схемам".

Галицкий районный суд г. Львова привлек к административной ответственности гражданку Украины Ксению М. Она пыталась незаконно вывезти 10 монет конца XIX – первой половины ХХ века, среди которых:

серебряные рубли Российской империи времен Николая II и Александра III;

немецкие марки (1909, 1934, 1936 годов выпуска);

советские серебряные монеты 1924-1925 годов.

Осужденная Ксения М., будучи за рулем авто, выбрала упрощенную систему таможенного контроля "зеленый коридор". Этим она заявила об отсутствии вещей, подлежащих обязательному декларированию или ограниченных к вывозу. Однако по результатам экспертизы, проведенной после конфискации монет, Львовский исторический музей признал изъятые ценности предметами культурной ценности, которые имеют историческое и научное значение.

Судья Ольга Павлюк признала украинку виновной в нарушении таможенных правил – ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами). Статья влечет за собой ответственность в виде наложения штрафа и конфискации имущества.

Правонарушительница Ксения М. была оштрафована на 5 100 гривен, а вся коллекция монет конфискована в доход государства. Также она должна оплатить расходы за хранение ценностей на складе таможни и судебный сбор.

Другие попытки незаконной транспортировки ценностей

Ранее в Украину из Польши пытались ввезти банковские серебряные монеты известных монетных дворов. Общая стоимость ценностей превысила 1 млн грн. Монеты в Украину пытались завезти водители рейсового автобуса "Рига – Одесса". Груз обнаружили таможенники на посту "Устилуг – Зосин".

"Во время таможенного досмотра в нише для инструментов автобуса таможенники обнаружили коробку, где содержались: 50 монет Artemis, 2 монеты Phoenix, 1 монета Samson, отчеканенные в Камеруне, десяток штук Michael и легендарные Passage to Oz из новозеландской серии "Потусторонние обряды" (Ниуэ). Ориентировочная стоимость 72 серебряных монет – почти 1,1 млн грн", – говорится в сообщении.

После обнаружения монеты были изъяты. Также был составлен протокол о нарушении таможенных правил – по признакам нарушения ч. 1 ст. 471 Таможенного кодекса.

