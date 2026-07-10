Сотрудника ГПСУ заподозрили в незаконном обогащении на 11 млн грн

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о предъявлении подозрения высокопоставленному чиновнику Государственной пограничной службы в незаконном обогащении на сумму более 10 млн гривен. Известно, что происхождение этих активов не подтверждается законными доходами, а часть средств, вероятно, была использована для покупки автомобиля.

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Подробности обнародованы на сайте НАБУ. В настоящее время ведётся досудебное расследование.

Подробности дела

Как отмечается, под подозрение попал бывший заместитель начальника Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, который в настоящее время работает заместителем начальника Восточного регионального управления ГПСУ.

"По данным следствия, в 2023–2024 годах он приобрел активы на сумму свыше 11 млн грн, законность происхождения которых не подтверждается доказательствами", – говорится в сообщении.

По имеющейся информации, часть необоснованных активов чиновник потратил на покупку автомобиля Toyota RAV4, а остальную часть наличных детективы НАБУ изъяли во время обыска по месту его жительства.

Правоохранители квалифицировали действия фигуранта по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины.

"Досудебное расследование продолжается", – отмечается в сообщении.

Напомним, НАБУ и САП провели обыски в службе финансового мониторинга, которые были связаны с хищением денег на строительстве фортификационных сооружений. Речь идет о строительстве сооружений в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине раскрыли схему, по которой запчасти к бронетехнике, ранее списанные как якобы уничтоженные во время российских обстрелов, могли быть повторно проданы государственным оборонным предприятиям на сумму свыше 350 млн грн.

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