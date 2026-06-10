Хищения на строительстве фортификаций: НАБУ и САП провели обыски в службе финансового мониторинга

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски в службе финансового мониторинга. Они были связаны с хищением денег на строительстве фортификаций.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил: конкретно речь о строительстве сооружений в Донецкой области.

"Обыски НАБУ связаны с кейсом... о хищении денег на строительстве фортификации на Донетчине", – говорится в сообщении.

Схема с фортификациями

Ранее Железняк сообщал: фортификации, которые должны были защищать военных на фронте, остались на бумаге. Т.е., в реальности построены не были.

"Вместо фортификаций – фиктивные услуги, завышенные цены, фирмы-прокладки и по меньшей мере 200 млн грн, которые, очевидно, пошли не на строительство. А вместо ответственности новые должности и новые государственные тендеры", – отмечал нардеп.

Он акцентировал: из-за военного положения закупки проводились без прозрачных тендеров. А по оценке экспертов, построенные сооружения не соответствуют требованиям современной войны.

При этом, подчеркнул нардеп, чиновники, в каденцию которых состоялась сделка, не только не понесли наказания, но и получили новые должности. Речь о:

Филиппе Пронине , который тогда был председателем Полтавской ОГА, возглавил один из самых влиятельных финансовых органов – Государственную службу финансового мониторинга Украины.

, который тогда был председателем Полтавской ОГА, возглавил один из самых влиятельных финансовых органов – Государственную службу финансового мониторинга Украины. Богдане Корольчуке, который тогда был заместителем Пронина в ОВА, а позже также перешел в Госфинмониторинг.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине разоблачили схему, по которой запчасти к бронетехнике, ранее списанные как якобы уничтоженные во время российских обстрелов, могли быть повторно проданы государственным оборонным предприятиям на более 350 млн грн. По делу уже сообщено о подозрении организатору сделки и бывшему заместителю командира воинской части, который, по данным следствия, получил не менее 2,8 млн грн неправомерной выгоды.

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