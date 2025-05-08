Сотрудничал с оккупантами в Херсонской области: коллаборанта, пытавшегося спрятаться в ВСУ, бросили за решетку. Фото

Житель Херсонской области, который во время оккупации региона сотрудничал с врагом, понес наказание. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.

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В попытке скрыть свою коллаборационную деятельность мужчина даже пытался мобилизоваться в ВСУ. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По информации правоохранителей, в июне 2022 года, находясь на временно оккупированной территории Херсонской области, мужчина добровольно вступил в незаконный правоохранительный орган, созданный оккупационной администрацией – так называемой Исправительной колонии (№ 90). Там он занимал должность "старшего инструктора-кинолога" и исполнял обязанности в пользу оккупационного режима.

После освобождения территории, скрывая свое прошлое, осужденный был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины. Однако уже через два дня его задержали правоохранители в порядке ст. ст. 208, 615 УПК Украины.

В судебном заседании предатель признал свою вину и раскаялся. При поддержке публичного обвинения прокурорами Херсонской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона суд признал гражданина виновным в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ разоблачила двух коллаборационистов, которые сотрудничали с врагом во время оккупации Херсона. Они "работали" в одном из исправительных учреждений города, в которых находились незаконно задержанные украинцы.

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