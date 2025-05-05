Наказывали заключенных и охраняли камеры: СБУ разоблачила коллаборантов, работавших во вражеской пыточной в Херсоне

Сотрудники СБУ разоблачили двух коллаборантов, которые сотрудничали с россиянами во время оккупации Херсона. В частности, мужчины являются бывшими работниками одного из исправительных учреждений города, в которых находились незаконно задержанные украинцы.

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Об этом сообщается в "Управлении СБ Украины в Житомирской области" 5 мая. Там отметили, что досудебное следствие в отношении первого фигуранта продолжается, а обвинительный акт в отношении второго коллаборанта правоохранители уже передали в суд.

По информации следователей, одним из предателей оказался старший сержант внутренней службы, который на момент оккупации областного центра российскими оккупантами являлся начальником дежурного караула отдела охраны исправительной колонии.

В мае 2022 года его назначили "младшим инспектором отдела охраны" в захваченной оккупантами "Северной исправительной колонии №90". В этой должности фигурант осуществлял охрану камер, где захватчики содержали под стражей украинских граждан. После освобождения Херсона мужчина остался на подконтрольной Украине территории и пытался скрыть свое сотрудничество с врагом. Однако его личность установили правоохранители во время проведения фильтрационных мероприятий.

Другой предатель добровольно вступил в должность в "следственном изоляторе №1" оккупационного "УСИН" по Херсонской области, куда свозили незаконно задержанных украинцев. С июля 2022 года коллаборант охранял российскую пыточную и наказывал заключенных за "нарушение режима". Уже в октябре вместе с другими сотрудниками оккупационного органа он "эвакуировался" на левый берег Днепра и продолжает помогать врагу в захваченном Чонгаре Генического района.

"На основании полученных доказательств действия обоих злоумышленников квалифицировано как добровольное занятие должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории, то есть по ч.7 ст.111-1 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование по первому фигуранту продолжается. Обвинительный акт в отношении второго коллаборанта следователи СБУ уже направили в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

Напомним, в Херсоне суд вынес приговор военному ВСУ Дмитрию Черкасову, который во время оккупации облцентра работал в оккупационной колонии. После освобождения города он остался в Херсоне, а в начале 2025 года мужчину мобилизовали в армию. Однако в январе он был задержан и отдан под суд по обвинению в коллаборационной деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский суд бросил за решетку четырех предателей из Донбасса. Все четверо воевали против Украины на стороне врага и попали в плен в конце 2024 года. Суд признал их виновными в государственной измене и коллаборационной деятельности.

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