Собирал координаты: СБУ задержала агента РФ, который искал 'лазейки' в противовоздушной обороне Одессы. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали предателя, который искал "лазейки" в противовоздушной обороне Одессы. Таким образом, злоумышленник готовил координаты для будущих ударов российских оккупантов по городу.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

По информации следствия, агентом РФ оказался 21-летний местный безработный, которого интересовали "быстрые деньги" в Телеграмм-каналах, таким образом его и завербовал враг.

Среди ключевых целей россиян были запасные командные пункты и админздания Сил обороны. Чтобы обойти украинскую ПВО во время вражеской атаки, агент пытался выявить и передать службам РФ координаты радиолокационных станций ВСУ.

Кроме того, чтобы получить данные о фактическом пребывании украинских бойцов на пунктах временного или постоянного базирования, агент устанавливал скрытые камеры.

Одну из них он пристроил напротив центрального входа в админздания СБУ. Полученные кадры злоумышленник посылал мессенджером своему российскому куратору.

Контрразведка СБУ разоблачила фигуранта, задокументировала его противоправные действия и задержала. Служба безопасности провела комплексные меры, чтобы обезопасить локацию Сил обороны.

Во время обысков у мужчины изъяты видеокамеры с флэш-носителями, а также телефон и сим-карты, которые он периодически менял для конспирации связи с россиянами.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – отмечается в сообщении.

Напомним, на Закарпатье, на 13 лет осудили предателя, который в первые дни полномасштабного вторжения передавал спецслужбам РФ данные о важных объектах инфраструктуры в регионе. В ходе обыска его жилья было обнаружено более 200 единиц боеприпасов, наличные средства в рублях и карточки российского банка.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ предупредила украинцев о росте активности российских спецслужб в медиапространстве. Для этого используются пропагандисты, блоггеры и так называемые эксперты, задача которых распространять антиукраинские материалы.

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