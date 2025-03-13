СБУ предупредила украинцев об активизации российской пропаганды: "вбросы" разгоняют через соцсети и СМИ

Служба безопасности Украины предупредила украинцев о росте активности российских спецслужб в медиапространстве Украины. Для этого используются пропагандисты, блогеры и так называемые эксперты, задача которых распространять антиукраинские материалы.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что враг активно "разгоняет" этот контент в социальных сетях и подконтрольных СМИ, используя ботофермы. Основная цель – создать информационный хаос и подорвать доверие общества к государственным институтам.

Российская пропаганда сосредоточена на нескольких основных тезисах. В частности, речь идет о попытках подвергнуть сомнению территориальную целостность Украины, дискредитировать ее военно-политическое руководство и продвигать идею "потери субъектности" на международной арене. Также активно распространяются пессимистические настроения, замаскированные под экспертные оценки, которые действительно работают в интересах Кремля.

"Вбросы и обсуждение этих нарративов внутри нашего государства являются частью российской стратегии. А попытки врага направлены на расшатывание общественно-политической ситуации в Украине, снижение уровня международной поддержки, создание иллюзии протестных настроений и искажение данных о ситуации на фронте", – подчеркнули в спецслужбе.

СБУ отмечает, что участие в распространении антиукраинских нарративов может подпадать под уголовную ответственность. Это может квалифицироваться как государственная измена в условиях военного времени, предусматривающая наказание в виде пожизненного заключения. Работа в пользу врага может также подпадать под другие статьи Уголовного кодекса Украины.

С начала полномасштабного вторжения спецслужбы открыли почти 2,5 тысячи уголовных производств в отношении интернет-агитаторов. По разным статьям Уголовного кодекса Украины подозрения получили более 1700 человек, а более 800 приговоров уже вступили в законную силу.

Служба безопасности постоянно отслеживает информационное пространство и привлекает к ответственности лиц, занимающихся пророссийской пропагандой. Только за последнее время расследовано 162 уголовных производства по пропагандистам и медийщикам, из которых 16 получили подозрения в госизмене. Суды вынесли уже 10 обвинительных приговоров именно в отношении пропагандистов-медийщиков.

СБУ призывает граждан быть внимательными и не поддаваться информационным манипуляциям. Важно проверять источники информации, не распространять неподтвержденные данные, в том числе российские нарративы, и не подвергаться провокациям врага, информационным вбросам.

Как сообщал OBOZ.UA, российские спецслужбы вербуют украинцев через Telegram-канал по поиску "легких денег". Так, в Николаеве задержана агентка ФСБ РФ, которая закладывала взрывчатку в одном из жилых массивов.

Накануне стало известно, что к организации взрывов в Ивано-Франковске 11 марта причастны два местных подростка – 15 и 17 лет, которых завербовали российские спецслужбы. Враг пообещал ребятам 1700 долларов, но вместо денег дистанционно взорвал их.

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