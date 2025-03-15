Шпионил для врага на Закарпатье: 'законсервированного' агента ГРУ приговорили к 13 годам тюрьмы. Фото

На Закарпатье получил приговор предатель, который в первые дни полномасштабного вторжения передавал спецслужбам России данные о важных объектах инфраструктуры в регионе. Мужчину осудили на 13 лет с конфискацией всего принадлежащего имущества.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Службы безопасности Украины. Российского агента разоблачили 26 февраля 2022 года, когда он собирался бежать за границу, чтобы через третьи страны "эвакуироваться" в Россию.

Осужденным оказался 43-летний житель Хмельницкого, который в 2014 году попал в поле зрения российской военной разведки (ГРУ). Тогда он часто ездил в РФ, где проживает его мать.

"Потом именно через нее предатель дистанционно передавал оккупантам геолокации стратегически важных объектов региона, в частности железнодорожных мостов, тоннелей, электроподстанций и воинских частей. Для конспирации агент фотографировал объекты из окна поезда под видом путешествий, выкупая все места в купе", – рассказали в ведомстве.

Накануне полномасштабного вторжения России предатель начал готовить побег в страну-агрессор и для этого приобрел железнодорожный билет в третью страну, а оттуда – планировал попасть в РФ.

Суд признал его виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

– ч. 1 ст. 14, ст. 113 (подготовка к диверсии);

– ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

"Прокуроры доказали, что осужденный сотрудничал со спецслужбами РФ и помогал в проведении подрывной деятельности против Украины. Он фотографировал объекты критической инфраструктуры на территории Закарпатья и соседних областей и вместе с геоданными передавал врагу. Для этого брал железнодорожные билеты и осуществлял фиксацию объектов по маршруту", – добавили в Официальном суде.

Во время обыска его жилья обнаружили более 200 единиц боеприпасов, наличные средства в рублях и карточки российского банка.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ предупредила украинцев о росте активности российских спецслужб в медиапространстве. Для этого используются пропагандисты, блоггеры и так называемые эксперты, задача которых распространять антиукраинские материалы.

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