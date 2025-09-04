Собирал координаты: СБУ задержала агента ФСБ, который помогал врагу готовить наступление на Константиновку. Фото

Служба безопасности Украины в Донецкой области задержала агента российской ФСБ, который передавал врагу координаты украинских военных вблизи Константиновки. По данным контрразведки, он помогал оккупантам готовить атаки дронами "Рубикон" и создавать "коридоры" для штурмовых групп на направлении города.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. "Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного агента ФСБ. Злоумышленник помогал рашистам планировать новые наступательные операции на позиции Сил обороны вблизи Константиновки", – говорится в сообщении.

Что известно

По данным СБУ, главной задачей задержанного было собирать и передавать координаты украинских войск, которые активно сдерживают атаки оккупантов и наносят им контрудары. Оккупанты планировали использовать эти геолокации для атак дронами беспилотных войск "Рубикон", создавая "коридоры" для прорыва штурмовых групп в направлении города.

Установлено, что агентом оказался 39-летний инженер-технолог местного предприятия, который искал "выход" на российские спецслужбы через Телеграмм-каналы. По инструкции кураторов он обходил прифронтовую территорию, отслеживал расположение украинских защитников и обозначал их локации на гугл-картах. Среди потенциальных целей врага были дальнобойные артиллерийские батареи ВСУ и командные пункты передовых подразделений Национальной гвардии.

Для конспирации злоумышленник пользовался тремя отдельными смартфонами: один – для фиксации координат, второй – для контактов с куратором, третий – резервный.

Военная контрразведка СБУ задержала агента и провела мероприятия для обеспечения безопасности позиций украинских войск в зоне вражеской разведки. Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Задержанный находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сотрудники СБУ разоблачили в Чернигове агента российской ФСБ, которая готовила вражеские удары по северным регионам нашей страны. Предательницей оказалась 39-летняя местная жительница.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области правоохранители задержали еще одну вражескую агентку, которая помогала российской армии наносить удары по Дружковке. На Россию работала продавщица местного магазина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!