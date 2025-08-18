Работала продавщицей в магазине: СБУ задержала агентку ФСБ, собиравшую разведданные для армии РФ. Фото

В Донецкой области правоохранители задержали очередную вражескую агентку, которая помогала путинской армии наносить новые удары. Женщина передавала захватчикам разведданные для новых атак на Дружковку.

Видео дня

Теперь за сотрудничество с россиянами ей грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Подробности дела

По информации Службы безопасности, контрразведка задержала еще одну агентку ФСБ, которая разведывала позиции украинских войск для подготовки новых попыток россиян прорваться на Краматорском направлении. По материалам дела, агентом оказалась продавщица местного магазина. Она попала в поле зрения российских спецслужб, когда публиковала антиукраинские комментарии в интернете.

Для сбора разведывательных данных для врага фигурантка выведывала информацию под видом бытовых разговоров с посетителями торгового заведения, а также снимала военные колонны ВСУ из окна своего дома.

Больше всего врага интересовали координаты запасных командных пунктов и логистических складов ВСУ, по которым оккупанты готовили удары управляемыми авиабомбами. Также оккупанты надеялись отследить боевые позиции украинской артиллерии, которая сдерживает атаки оккупантов в направлении прифронтового города.

Контрразведчики СБУ задержали агентку и приняли комплексные меры для обеспечения безопасности локаций украинских войск. Во время обыска у фигурантки был обнаружен смартфон с анонимным чатом в мессенджере, который она использовала для контактов с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине очередная группа предателей получила тюремные сроки за сотрудничество с российскими оккупантами. Приговоры получили 9 коллаборантов, проводивших фейковый референдум в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что бывшему народному депутату Виктору Медведчуку и еще 12 его приспешникам сообщили о подозрении из-за работы на пользу военно-политического руководства РФ. Под руководством экс-нардепа "информационные диверсанты" ФСБ РФ занимались медийными атаками по Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!