СБУ разоблачила в Чернигове агента ФСБ, которая готовила новый удар по северным регионам Украины. Фото

СБУ разоблачила в Чернигове агента ФСБ, которая готовила новый удар по северным регионам Украины. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Чернигове агента российской ФСБ, которая готовила вражеские удары по северным регионам нашей страны. Предательницей оказалась 39-летняя местная жительница.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ 25 августа. Фигурантке грозит пожизненное лишение свободы.

Детали дела

"Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Чернигове еще одну агентку ФСБ. Злоумышленница готовила координаты для новой серии воздушных атак РФ по северному региону Украины", – говорится в сообщении.

Женщина привлекла внимание российских спецслужб через Telegram-каналы, где предлагали "быстрые деньги". После вербовки ее отправили в Киевскую область с задачей искать и передавать врагу координаты аэродромов с боевыми вертолетами.

СБУ разоблачила в Чернигове агента ФСБ, которая готовила новый удар по северным регионам Украины. Фото

Следствие установило, что фигурантка получила от ФСБ так называемый "маршрутный лист" с приблизительными адресами возможного расположения военных объектов. Однако эти данные не содержали актуальных координат Сил обороны. Когда женщина не нашла указанных объектов, ее перебросили в Чернигов для корректировки ударов по местным военкоматам.

По указанию кураторов она сняла квартиру в девятиэтажке вблизи ТЦК и установила на подоконнике камеру с дистанционным доступом. Таким образом оккупанты пытались отследить время наибольшего скопления военнообязанных, чтобы нанести ракетный удар.

СБУ разоблачила в Чернигове агента ФСБ, которая готовила новый удар по северным регионам Украины. Фото

Правоохранители задержали предательницу

СБУ подробно зафиксировала преступную деятельность агента. На завершающем этапе спецоперации правоохранители задержали ее в конспиративной квартире. Во время обыска женщина пыталась удалить переписку с куратором и уничтожить телефон, чтобы скрыть доказательства.

СБУ разоблачила в Чернигове агента ФСБ, которая готовила новый удар по северным регионам Украины. Фото

"Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2. ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – указано в сообщении.

Напомним, в Донецкой области правоохранители задержали очередную вражескую агентку, которая помогала российской армии наносить удары по Дружковке. На страну-агрессора работала продавщица местного магазина.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области правоохранители задержали очередную российскую агентку, которая помогала оккупантам наносить новые удары. Женщина передавала захватчикам разведданные для новых атак на Дружковку.

