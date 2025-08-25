СБУ разоблачила в Чернигове агента ФСБ, которая готовила новый удар по северным регионам Украины. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Чернигове агента российской ФСБ, которая готовила вражеские удары по северным регионам нашей страны. Предательницей оказалась 39-летняя местная жительница.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ 25 августа. Фигурантке грозит пожизненное лишение свободы.

Детали дела

"Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Чернигове еще одну агентку ФСБ. Злоумышленница готовила координаты для новой серии воздушных атак РФ по северному региону Украины", – говорится в сообщении.

Женщина привлекла внимание российских спецслужб через Telegram-каналы, где предлагали "быстрые деньги". После вербовки ее отправили в Киевскую область с задачей искать и передавать врагу координаты аэродромов с боевыми вертолетами.

Следствие установило, что фигурантка получила от ФСБ так называемый "маршрутный лист" с приблизительными адресами возможного расположения военных объектов. Однако эти данные не содержали актуальных координат Сил обороны. Когда женщина не нашла указанных объектов, ее перебросили в Чернигов для корректировки ударов по местным военкоматам.

По указанию кураторов она сняла квартиру в девятиэтажке вблизи ТЦК и установила на подоконнике камеру с дистанционным доступом. Таким образом оккупанты пытались отследить время наибольшего скопления военнообязанных, чтобы нанести ракетный удар.

Правоохранители задержали предательницу

СБУ подробно зафиксировала преступную деятельность агента. На завершающем этапе спецоперации правоохранители задержали ее в конспиративной квартире. Во время обыска женщина пыталась удалить переписку с куратором и уничтожить телефон, чтобы скрыть доказательства.

"Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2. ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – указано в сообщении.

