Скрывался в Германии: полицейские вернули в Украину осужденного за совершение смертельного ДТП на Харьковщине

Правоохранители вернули в Украину жителя Харьковщины, которого ранее осудили за совершение смертельного ДТП. Долгое время мужчина скрывался за границей и находился в международном розыске.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области. По данным следствия, виновник аварии скрывался в Германии.

На днях на украинско-польской границе в международном пункте пропуска осужденного передали работникам Лозовского районного отдела полиции и отправили в учреждение исполнения наказаний.

По данным следствия, в июле 2020 года 53-летний водитель, управляя автомобилем MAN в поселке Екатериновка Лозовского района, выезжая на проезжую часть, не убедился в безопасности маневра, из-за чего столкнулся с мотоциклом Honda. От полученных травм водитель мотоцикла погиб на месте.

Мужчине сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Позже суд признал мужчину виновным и назначил ему шесть лет заключения. Кроме того, его на два года лишили права управления транспортными средствами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в Германии 23 декабря, арестовали гражданина Украины Евгения Б., которого подозревают в подготовке диверсий по заказу страны-агрессора РФ. Этот человек ранее был задержан в Швейцарии, а затем экстрадирован в ФРГ.

Также напомним, украинские правоохранители вернули в Украину фигуранта, известного в криминальной среде под прозвищем "Лекарь". Мужчина имел статус "смотрящего" за Запорожским следственным изолятором. Его подозревают в установлении преступного влияния и вымогательстве, за что могут присудить до 15 лет лишения свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!