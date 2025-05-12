Скандальный любитель крипты из НАБУ засветился в секс-скандале

Руководитель детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Станислав Браверман засветился в секс-скандале. Его подозревают в интимной связи с ключевым свидетелем по делу относительно Одесского аэропорта.

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Речь идет о руководительнице коллекторской компании, которая представляла финансовый интерес в возобновлении конкретного уголовного дела, которое находилось в ведении самого Бравермана. На кону этого дела десятки миллионов долларов. Поэтому в случае подтверждения интима Бравермана со свидетелем по делу может возникнуть вопрос о содействии им по личным мотивам заинтересованному лицу.

Это следует из ответа НАБУ на запрос издания "Телеграф" о возможном нарушении этических норм детективом НАБУ Станиславом Браверманом, который, согласно обнародованной в открытом доступе информации, мог вступить в близкие отношения с ключевым свидетелем по делу относительно Одесского аэропорта, что в таком случае могло бы свидетельствовать о конфликте интересов, возможной манипуляции показаниями и т.д. Дело Бравермана интересно тем, что в случае подтверждения интима может возникнуть вопрос о содействии им по личным мотивам заинтересованному лицу (тому самому "свидетелю) в уголовном деле, где на кону – несколько десятков миллионов долларов.

"Управлением внутреннего контроля на основании приказа Директора Национального бюро начато служебное расследование относительно упомянутого в обращении детектива по факту возможного нарушения им требований Уголовно-процессуального кодекса Украины по обеспечению беспристрастного досудебного расследования, Кодекса профессиональной этики работников Национального бюро, а также Закона Украины о предотвращении коррупции", – говорится в ответе Нацбюро по запросу издания.

В ответе также отмечено, что "до момента поступления обращения Управление внутреннего контроля не проводило служебные расследования по факту нарушения этических норм при взаимодействии детектива со свидетелем ".

Вопрос об интимных отношениях Бравермана оказался настолько резонансным, что получил даже отдельное освещение в официальном Отчете по результатам внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины, обнародованном в начале мая этого года. Авторы Отчета обратили внимание, что НАБУ определенное время игнорировало возможный факт интимных отношений своего сотрудника со свидетелем, и Управление внутреннего контроля (УВК) зашевелилось только тогда, когда информация появилась в публичном поле.

В разделе "Пробелы на практике" по проведению служебных расследований упомянутого Отчета, в частности, указано, что "не все сообщения о серьезных нарушениях со стороны сотрудников НАБУ, заслуживающих внимания, полностью и своевременно расследуются УВК. Например, мы не нашли никаких записей о служебном расследовании, проведенном УВК относительно сообщения о ненадлежащих личных отношениях детектива и свидетеля в 2022 году. Нам стало известно, что УВК начало служебное расследование в марте 2025 года (заметим, что именно в это время публичной плоскости появилась информация о Бравермане, – ред.) – после того, как об этом стало известно в соцсетях ".

Чем же так важен тот факт, что руководитель группы детективов НАБУ мог переспать со свидетелем? Мы поинтересовались этим вопросом, и по одному из дел, касающимся Одесского аэропорта, нашли возможное объяснение.

По всей видимости, ситуация, вероятно, касается уголовного производства №52023000000000172, касающегося дела Одесского аэропорта, и была открыта детективом Браверманом 13 апреля 2023 года. Подозреваемыми по которому среди прочих проходят бизнесмен Борис Кауфман.

Здесь мы не анализируем виновность или невиновность Кауфмана, этот вопрос решит суд. На самом деле, это производство и судебное дело по нему нас интересует с точки зрения методов работы детектива Бравермана.

А интересно то, что материалы упомянутого производства, как заявлял адвокат Кауфмана Игорь Фомин в рамках одного из судебных разбирательств в октябре 2023 года, были Станиславом Браверманом практически полностью скопированы, без наличия новых обстоятельств, из другого уголовного производства, № 52016000000000214 еще от 24 июня 2016 г., где Браверман также был старшим детективом, но Кауфман не был подозреваемым.

"Берем материалы уголовного производства, в котором нет подозреваемых, в котором истек срок, в котором приняты процессуальные решения, берем эти материалы, копируем их, регистрируем новое уголовное производство, уже в апреле 2023 года, и начинаем новые процессуальные сроки по тем же обстоятельствам и игнорируем все процессуальные решения, которыми дана оценка старому уголовному производству", — объясняет адвокат специфику "реинкарнации" старого дела.

Единственным новым обстоятельством, как отмечал адвокат, в "возрожденном" производстве №52023000000000172 от 2023 года стало наличие только одного нового свидетеля.

"За 7 месяцев… они должны были потратить какое-то время, и иметь хоть какие-то доказательства. Но мы видим, что нет ничего. Ноль…. Есть единственное новое, что они сделали – единственный свидетель, ваша честь, которого они допросили, этот свидетель вот сидит в нашем зале уже в третьем судебном заседании, но этот свидетель, простите, слава богу, вообще не имеет никакого отношения ни к международному аэропорту "Одесса", ни к "Международному аэропорту Одесса девелопмент", ни к Одесскому городскому совету.… Был спор, где этот свидетель представлял интересы какой-то компании, у них был спор в английской юрисдикции, они его сегодня проиграли, я не понимаю, это компания-коллектор, или кто-то. Здесь прямой интерес, не связанный с расследованием этого уголовного производства, а связанный, как сама сказала эта свидетельница, с другими какими-то делами", – рассказал адвокат.

Как нетрудно установить, этим "новым свидетелем", о котором говорит адвокат, является Ольга Гутовская, миллионерша, руководительница и мажоритарная владелица английской скандальной компании WWRT, специализирующейся на коллекторской деятельности в сфере банковских активов. Вот ссылка на видео, где она сама прямо об этом говорит, как и о собственной непосредственной коммерческой заинтересованности в результатах упомянутого уголовного производства.

"Эти вопросы (уголовного производства №52023000000000172 от 13.042023, – ред.) частично переплетаются с теми вопросами, которые у нас есть в Лондоне. Поэтому для нас было бы, скажем так, удобнее не передопрашивать Кауфмана в Англии, а если этот допрос будет проведен в суде с соблюдением процессуальных норм украинского процессуального права, мы сможем использовать эти сведения в Англии", – раскрывает свою заинтересованность в производстве Станислава Бравермана против Кауфмана Ольга Гутовская.

Кстати, известно, что показания Гутовской в производстве №52023000000000172 судья фактически проигнорировал, но сделал акцент на ее корыстной заинтересованности в деле. Об этом известно из судебного решения от 26.10.2023.

"По ходатайству стороны обвинения и в подтверждение удовлетворительного имущественного состояния подозреваемого в судебном заседании была допрошена свидетель ОСОБА_27 , которая является основателем и директором иностранной компании "WWRT" <…> В подтверждение своих слов свидетель не предоставила никаких документов (материалов судебного дела, его движения, связанных с ОСОБА_5 и т.п.), поэтому следственный судья критически относится к ее показаниям на этом этапе расследования, поскольку, в том числе данный свидетель является заинтересованным лицом в возвращении собственных расходов на покупку рискованных активов, что является естественным желанием и охватывается обычным предпринимательским риском как по праву Украины, так и по праву Великобритании", — говорится в тексте судебного решения.

Отметим, что Гутовская известна тем, что, как писали СМИ, могла быть причастна к мошеннической схеме по присвоению активов 21 обанкротившегося украинского банка и получению доступа к данным их клиентов. Также известно, что ее британская фирма WWRT Limited пыталась отсудить у Бориса Кауфмана более 80 млн долларов, проиграла дело в первой инстанции, подала апелляцию, которая (по информации от 13.11.2023 года) была отклонена. После чего должна подать апелляцию в высшую инстанцию, Тайного совета (аналог Верховного суда). Но о дальнейшем рассмотрении дела в официальной поисковике британского правосудия информация отсутствует.

Но параллельно, похоже, чтобы выбить деньги из Кауфмана, Гутовская в 2023 году попыталась задействовать и украинскую Фемиду. И, похоже, довольно специфическим, как уже сейчас понятно, способом – через отношения с главным детективом по делу Кауфмана.

А теперь сложим в всю цепочку воедино.

В 2022 году ( дата известна согласно официальному Отчету по результатам аудита НАБУ, – ред. ) сотрудник НАБУ Станислав Браверман, вероятно, вступает в интимные отношения со свидетелем, по которому впоследствии (уже в 2025 году), появляется информация, что это главный свидетель по делу Одесского аэропорта.

В апреле 2023 года (т.е. после того, как, вероятно, имел интим со свидетелем) Станислав Браверман открывает новое уголовное производство, подозреваемым в котором является Борис Кауфман. Это новое производство, по данным адвоката Кауфмана, полностью копирует материалы производства 2016, где Кауфман не считался подозреваемым. Единственная разница между производствами – что в более свежем появляется единственный "новый свидетель".

Этим "новым свидетелем" является Ольга Гутовская. А значит, вероятнее всего, она же и есть тот же "объект романтического внимания" сотрудника НАБУ.

Гутовская при этом является известным международным коллектором и имеет прямой коммерческий интерес в уголовном производстве, "возрожденном" Браверманом в 2023 году, поскольку "точит зуб" на Кауфмана, о чем не стесняется говорить открыто.

То есть, если очень коротко, то ситуация выглядит таким образом, что руководитель детективов НАБУ Браверман мог сначала переспать с Гутовской, а после этого "неожиданно" 13 апреля 2023 открыть против Кауфмана новое уголовное производство, которое ей очень выгодно, ведь на кону десятки миллионов долларов. То есть, в этом случае от интима ярко запахло еще и духом коррупции.

Как видим, история сама по себе очень пикантна. Но может стать еще более пикантной, если учесть некоторые финансовые подробности, касающиеся нашего детектива-любовника.

Журналисты "Украинских новостей" не так давно исследовали декларацию Станислава Бравермана и обнаружили, что сотрудник НАБУ, похоже, использует криптовалюту, чтобы скрыть средства, очень похожие на коррупционные.

"Согласно декларации, Браверман приобрел крипты на сумму 1 386 132 грн, а продал – на 1 323 782 грн. Что интересно, было две покупки и две продажи. И каждый раз это происходило в один день – сначала покупка, потом продажа. Очень похоже на легализацию коррупционных средств: в бумажник сначала вроде бы завели средства (никто не может проследить), а потом вывели – на карточку, например. Так "из ниоткуда" появилось более миллиона гривен. Соответствующим органам есть о чем спросить старшего детектива. Кроме того, Браверман в течение года купил ценные бумаги более чем на 1 млн 270 тыс. грн. То есть человек с зарплатой госслужащего не моргнув глазом, накупил виртуальных активов на 2,5 млн грн. Как минимум странно", – пишут журналисты.

Интересный момент: в разделе "Расходы и сделки субъекта декларирования" декларации Станислава Бравермана можно заметить, что большинство операций с криптовалютой и ценными бумагами сотрудник НАБУ совершил во второй половине апреля – мае 2023 года, то есть практически сразу после "возрождения" уголовного производства, в котором была заинтересована Гутовская. Вот такое удивительное "интимно-финансовое" совпадение.

Среди других "нестандартных" подробностей из жизни Бравермана – покупка, как пишут СМИ, им 24 января 2025 года квартиры у своего коллеги. Покупка 47-метровой квартиры в Киеве обошлась руководителю группы детективов в 2,279 млн гривен.

А вот еще одно показательное "совпадение", связывающее главных героев нашего материала. В декабре 2023 года Ольга Гутовская проспонсировала шахматный турнир среди юристов. Дело, безусловно, благородное и полезное, если бы не одна интересная деталь. Вы ни за что не догадаетесь, кто "совершенно случайно" стал победителем этого турнира. Все-таки догадались? Верно, Станислав Браверман.

А вообще деятельность Бравермана не в первый раз привлекает внимание общественности и СМИ в контексте ее соответствия этике поведения правоохранителя. Так, в феврале 2024 года адвокат Артем Крикун-Труш на страницах УП заявил о возможном подделке Браверманом доказательств по делу Аэропорта Борисполь. И не бездоказательно – ранее журналист Василий Крутчак провел эксперимент, подтвердивший, что глава частной компании "Гильдия оценщиков Украины", к услугам которой в рамках уголовного дела прибег Станислав Браверман, якобы может "нарисовать" для НАБУ бюро любой нужный Бюро вывод.

И напоследок еще одна маленькая, но очень показательная деталь. Если принимать во внимание выводы Отчета о деятельности НАБУ, то у Бравермана был интим с Гутовской еще в 2022 году. Так вот: в то время он еще был официально женат (брак был разорван только в марте 2023 года) со своей второй женой Олесей, которая также работала… старшим детективом НАБУ. Причем не где-нибудь, а в том же Управлении внутреннего контроля, которое, по-идее, должно было выявлять и реагировать на ситуации, подобные той, которая, вероятно, произошла с ее экс-супругом.

В одном из публичных выступлений 2021 года на полях дискуссии "Профессиональная этика прокурора/судьи/адвоката" экс-супруга Станислава Бравермана говорит об этике и морали в среде юристов, в частности – выступает против наказания за нарушение ими этических норм.

"Чтобы привлекать лиц к юридической ответственности, в частности к дисциплинарной ответственности, необходимо, чтобы четко были закреплены нормы поведения. А мы никогда этику ни во что не закрепим. Потому что общество развивается, и нормы морали и этики изменяются со временем. Что-то, что когда-то было аморальным, сейчас воспринимается нормальным…. Была такая ситуация, Спикер Сущенко заговорил о создании единого нравственного кодекса. Так в этой дискуссии я была против такого, потому что у каждого, все-таки, своя специфика", – заявила тогда Олеся (которая ныне уже не-Браверман).

Интересно, что бы она сказала сегодня, учитывая все выявленные обстоятельства по поводу ее "экса"?

Вообще-то НАБУ, наверное, следовало бы проводить более открытую информационную политику по вопросам, касающимся деятельности его сотрудников и представляющих общественный интерес. Иначе создается впечатление, что Нацбюро покрывает возможные нарушения, которые, как видим, касаются не только нравственной, но вполне возможно и коррупционной сфер.

Со своей стороны редакция планирует и дальше отслеживать развитие событий вокруг дела Станислава Бравермана, и готова с радостью опубликовать позицию каждой из упомянутых в этом материале сторон.

Напомним, 23 детектива НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) были разоблачены в манипуляциях с криптовалютами, причем в 15 случаях данные в декларациях оказались недостоверными. Среди них – старший детектив Станислав Браверман, который уже не в первый раз оказывается в центре скандалов.

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