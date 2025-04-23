Скандальный детектив Браверман попался на "крипте": СМИ разоблачили НАБУшников, спрятавших миллионы в биткоинах

23 детектива НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) были разоблачены в манипуляциях с криптовалютами, причем в 15 случаях данные в декларациях оказались недостоверными. Среди них – старший детектив Станислав Браверман, который уже не в первый раз оказывается в центре скандалов.

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Об этом говорится в расследовании, проведенном журналистами УНН и экспертами по анализу деклараций. Они установили, что Браверман задекларировал более 2,5 млн грн в криптоактивах и ценных бумагах, причем схемы с приобретением и продажей криптовалюты в один день указывают на вероятную легализацию коррупционных доходов.

В то же время в его декларациях отсутствуют публичные адреса кошельков, что противоречит требованиям НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции). Напомним, ранее Браверман оказался в центре громкого дела аэропорта "Борисполь". Его обвиняли в том, что он передавал в разные инстанции разные версии отчетов по оценке стоимости аренды. При этом единственный документ, ложившийся в основу приговора суда, имел серьезные разногласия с рецензией Фонда госимущества.

В ходе рассмотрения дела стало известно, что суд опирался на отчет по рыночной стоимости, тогда как рецензия касалась документа с нерыночной стоимостью – то есть совсем другого. Впоследствии адвокаты доказали, что оригинальный отчет по нерыночной стоимости исчез, а на его месте появился "дубликат" без должной юридической силы. Такая подмена может свидетельствовать о фальсификации улик со стороны Бравермана, что привело к лишению свободы двух должностных лиц.

Кроме того, Браверман стал героем еще одного громкого скандала – из-за интимных отношений с ключевым свидетелем по делу Одесского аэропорта, которое он расследовал. По словам юристов, такие действия являются прямым нарушением нравственных норм и могут быть расценены как давление или манипуляция свидетелем. Журналисты отмечают, что это уже не первый подобный случай в практике НАБУ. "Методики психологического давления, близкие к советским традициям КГБ, похоже, перекочевали в современные антикоррупционные органы", – отмечают расследователи.

Также Браверман мог быть причастен к фальсификации материалов по аренде помещений аэропорта: отчет оценщика был изготовлен с манипулятивными расчетами, что позволило сформулировать обвинения о якобы заниженной стоимости. Его фамилия звучала и в историях о "переписывании" отчетов оценщиков, изменении стоимости в зависимости от контекста, использовании недостоверных курсов валют и других махинациях, призванных создать иллюзию ущерба государству.

Но Браверман – не единственное действующее лицо свежего расследования. Журналисты также выявили подозрительные криптовалюты у таких НАБУшников:

Александр Рыковцев – задекларировал 12,5 BTC на кошельке, никогда не существовавшего в сети Bitcoin, его деятельность с криптой, похоже, стала образцом для других;

Согласно сервисам отслеживания транзакций в сети Bitcoin, с этим крипто кошельком не производилось никаких операций. Более того, он не регистрировался в сети Bitcoin.

Из остальных кошельков BTC, указанных в декларации за 2023 год, также не производилось никаких операций. И хотя Рыковцев уже не работает в НАБУ, похоже, именно он научил других работников операциям с "криптой" для легализации сомнительного состояния.

Александр Моисеев – задекларировал покупку и продажу крипты на 820 тыс. грн в течение двух дней, вместе с тем потратил 2,2 млн грн на ценные бумаги, адреса кошельков отсутствуют, как и у Бравермана;

Богдан Осадчий – криптосостояние выросло с 396 тыс. до 933 тыс. грн в год, большинство кошельков фейковые, никакие транзакции не зафиксированы;

Вячеслав Данилюк – задекларировал более 500 тыс. грн в крипте, как и у предыдущих фигурантов расследования – все кошельки фиктивные;

Маркиян Слоневский – задекларировал скромные 73 тыс. грн крипты, но его кошельки и депозиты, используемые для перевода денег, в том числе из РФ. Слоневскому возвращали долги из-за связанного с госзаказами РФ Владислава Искендерова;

Поскольку анонимность криптовалюты не означает ее невидимость, эксперты настаивают на немедленной реакции со стороны НАПК. Эти махинации могут свидетельствовать об отмывании денег, полученных преступным путем. Преступная практика заключается в кратковременном хранении денег в криптовалюте с последующим обналичиванием – без возможности отследить источник, отмечают расследователи.

Особую тревогу у журналистов вызывает тот факт, что такое поведение происходит от тех, кто должен бороться с коррупцией. Детективы НАБУ все чаще становятся героями скандалов: наркотики, слив информации, фальсификации, дорогие автомобили и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, нардеп от "Слуги народа" Роман Каптелов задекларировал зарплату работающей в московском госучреждении жены-гражданки РФ и более миллиона рублей наличности, но не упомянул о недвижимости стоимостью около 6 миллионов гривен. В то же время, не указал в декларации детей, что может влечь за собой уголовную ответственность , ведь по данным государственного реестра он является их отцом.

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