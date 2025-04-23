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Скандальный детектив Браверман попался на "крипте": СМИ разоблачили НАБУшников, спрятавших миллионы в биткоинах

Дарина Герцева
Рынки и компании
6 минут
3,0 т.
Детективы НАБУ спрятали миллионы в криптовалюте

23 детектива НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) были разоблачены в манипуляциях с криптовалютами, причем в 15 случаях данные в декларациях оказались недостоверными. Среди них – старший детектив Станислав Браверман, который уже не в первый раз оказывается в центре скандалов.

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Об этом говорится в расследовании, проведенном журналистами УНН и экспертами по анализу деклараций. Они установили, что Браверман задекларировал более 2,5 млн грн в криптоактивах и ценных бумагах, причем схемы с приобретением и продажей криптовалюты в один день указывают на вероятную легализацию коррупционных доходов.

Детективы НАБУ спрятали миллионы в криптовалюте

В то же время в его декларациях отсутствуют публичные адреса кошельков, что противоречит требованиям НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции). Напомним, ранее Браверман оказался в центре громкого дела аэропорта "Борисполь". Его обвиняли в том, что он передавал в разные инстанции разные версии отчетов по оценке стоимости аренды. При этом единственный документ, ложившийся в основу приговора суда, имел серьезные разногласия с рецензией Фонда госимущества.

В ходе рассмотрения дела стало известно, что суд опирался на отчет по рыночной стоимости, тогда как рецензия касалась документа с нерыночной стоимостью – то есть совсем другого. Впоследствии адвокаты доказали, что оригинальный отчет по нерыночной стоимости исчез, а на его месте появился "дубликат" без должной юридической силы. Такая подмена может свидетельствовать о фальсификации улик со стороны Бравермана, что привело к лишению свободы двух должностных лиц.

Кроме того, Браверман стал героем еще одного громкого скандала – из-за интимных отношений с ключевым свидетелем по делу Одесского аэропорта, которое он расследовал. По словам юристов, такие действия являются прямым нарушением нравственных норм и могут быть расценены как давление или манипуляция свидетелем. Журналисты отмечают, что это уже не первый подобный случай в практике НАБУ. "Методики психологического давления, близкие к советским традициям КГБ, похоже, перекочевали в современные антикоррупционные органы", – отмечают расследователи.

Также Браверман мог быть причастен к фальсификации материалов по аренде помещений аэропорта: отчет оценщика был изготовлен с манипулятивными расчетами, что позволило сформулировать обвинения о якобы заниженной стоимости. Его фамилия звучала и в историях о "переписывании" отчетов оценщиков, изменении стоимости в зависимости от контекста, использовании недостоверных курсов валют и других махинациях, призванных создать иллюзию ущерба государству.

Но Браверман – не единственное действующее лицо свежего расследования. Журналисты также выявили подозрительные криптовалюты у таких НАБУшников:

  • Александр Рыковцев – задекларировал 12,5 BTC на кошельке, никогда не существовавшего в сети Bitcoin, его деятельность с криптой, похоже, стала образцом для других;
Спрятавший в декларации Рыковцев

Согласно сервисам отслеживания транзакций в сети Bitcoin, с этим крипто кошельком не производилось никаких операций. Более того, он не регистрировался в сети Bitcoin.

Детектив из года в год искусственно увеличивает свое состояние

Из остальных кошельков BTC, указанных в декларации за 2023 год, также не производилось никаких операций. И хотя Рыковцев уже не работает в НАБУ, похоже, именно он научил других работников операциям с "криптой" для легализации сомнительного состояния.

С остальных кошельков не осуществлялось операций
  • Александр Моисеев – задекларировал покупку и продажу крипты на 820 тыс. грн в течение двух дней, вместе с тем потратил 2,2 млн грн на ценные бумаги, адреса кошельков отсутствуют, как и у Бравермана;
Задекларировал крипту в 820 тыс. грн
  • Богдан Осадчий – криптосостояние выросло с 396 тыс. до 933 тыс. грн в год, большинство кошельков фейковые, никакие транзакции не зафиксированы;
Большинство кошельков Осадчего фейковые
Что скрыл в декларации
Что скрывают фигуранты расследования
Декларация фигуранта
Как купить криптовалюту
  • Вячеслав Данилюк – задекларировал более 500 тыс. грн в крипте, как и у предыдущих фигурантов расследования – все кошельки фиктивные;
Данилюк задекларировал 500 тысяч гривен
Какое состояние нашли в декларациях
НАПК просят провести расследование
  • Маркиян Слоневский – задекларировал скромные 73 тыс. грн крипты, но его кошельки и депозиты, используемые для перевода денег, в том числе из РФ. Слоневскому возвращали долги из-за связанного с госзаказами РФ Владислава Искендерова;
Слоневский задекларировал 73 тысяч гривен
Анонимность криптовалюты не означает ее невидимость

Поскольку анонимность криптовалюты не означает ее невидимость, эксперты настаивают на немедленной реакции со стороны НАПК. Эти махинации могут свидетельствовать об отмывании денег, полученных преступным путем. Преступная практика заключается в кратковременном хранении денег в криптовалюте с последующим обналичиванием – без возможности отследить источник, отмечают расследователи.

Особую тревогу у журналистов вызывает тот факт, что такое поведение происходит от тех, кто должен бороться с коррупцией. Детективы НАБУ все чаще становятся героями скандалов: наркотики, слив информации, фальсификации, дорогие автомобили и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, нардеп от "Слуги народа" Роман Каптелов задекларировал зарплату работающей в московском госучреждении жены-гражданки РФ и более миллиона рублей наличности, но не упомянул о недвижимости стоимостью около 6 миллионов гривен. В то же время, не указал в декларации детей, что может влечь за собой уголовную ответственность , ведь по данным государственного реестра он является их отцом.

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