Скандал с фиктивным бронированием Лачена на предприятии ВПК: Минобороны и министр Федоров отмалчиваются

Скандал с фиктивным бронированием блогера Лаченкова (Игорь Лаченков, сын экс-судьи из Днепра Оксаны Лаченковой) приобретал национальную огласку. "Кейс Лаченкова" разоблачил позорное явление – когда так называемые лидеры мнений, молодые мужчины призывного возраста, "герои Телеграма", пропагандисты, которые находятся в Киеве и не имеют никакого отношения к армии или работы на оборону, зато зарабатывают на донатах, оказываются фиктивно забронированными и избегают службы.

Видео дня

Об этом сообщает 49000.

О таких фактах сообщил мэр Днепра Борис Филатов, которого Лачен ранее дерзко хейтил в соцсетях, впрочем испугался и избежал личного разговора. Филатов дал резкий отпор обнаглевшему "лидеру мнений", который позволял себе публичный хейт в адрес депутатов ВР и городских голов, также позорное поведение Лаченкова осудили многочисленные граждане.

"Молодой и вполне годный военно обязанный человек, который постоянно (и это не секрет) живет в Киеве, 24/7 сидит в соцсетях и дискредитирует руководителей разного уровня, городских голов, депутатов, фиктивно прописан в другой территориальной общине. В общежитии, принадлежавшем военному предприятию. Фиктивная регистрация для этого человека была необходима, чтобы найти "удобный" военкомат. Чтобы теперь стоять на спецучете в одном из Бучанских РТЦК, – отметил в заметке мэр Днепра. – Фиктивно этот человек работает в компании-подрядчике производства дронов, которая в прошлом году имела огромный контракт с Агентством оборонных закупок".

Итак, блогер, который главным образом сидит в соцсетях, живет в Киеве и перемещается с охраной (!), формально зарегистрирован в селе в Киевской области – чтобы с помощью удобного ТЦК получить бронирование. Главное – Лаченков фиктивно забронирован от военной службы предприятием Милвус Групп, которая является подрядчиком Минобороны через Агентство оборонных закупок, выполняет контракт за государственные деньги.

Кроме того, блогер в последнее время комплиментарно комментирует работу нового министра обороны Федорова. При этом Лачен также крайне скептически высказывался о военной службе, заявлял, что "не является гармантим мясом", а также хвастался тем, что его "забронировал Ермак" (экс-глава офиса Президента, уволенный во время коррупционного скандала).

После обнародования этих сведений сам Лачен уже несколько дней никак не комментирует свое фиктивное бронирование. Пользователи соцсетей считают его поведение трусостью.

А самое главное – несмотря на большую медийную огласку и очень серьезные вопросы со стороны общества относительно фиктивного бронирования Лаченкова, и не только, молчит Министерство обороны.

Известно, что коммуникационщики МО крайне активны в многочисленных соцсетях, соответственно, руководство оборонного ведомства во главе с новым министром Михаилом Федоровым безусловно должно знать о кейсе Лаченкова.

Напомним, ранее в Украине уже имел место громкий скандал по избежанию службы из-за фиктивного бронирования приближенного к ОП пропагандиста Владимира Петрова (экс-Люмпен). Журналисты выяснили, что он фиктивно забронирован на Национальном мемориальном кладбище, из-за чего соцсети взорвались в адрес Петрова осуждением и многочисленными мемами.

При этом очевидно затянулась молчаливая пауза, которую держит министр Федоров по этим случаям. Общество ждет четкой и справедливой реакции от оборонного ведомства на вопиющие факты фиктивного бронирования публичных персон.