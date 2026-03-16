'Смелый только в интернете': скандал между Филатовым и Лаченом получил продолжение, заявление вызвало шквал эмоций. Видео

Конфликт между городским головой Днепра Борисом Филатовым и блогером Игорем Лаченковым (также известным как Лачен) вспыхнул с новой силой после обнародования видеообращения мэра. Чиновник заявил, что его оппонент не пришел на личную встречу и не ответил на обвинения.

В видео, которое он обнародовал на собственной странице в Facebook,мэр Днепра высказал блогеру ряд обвинений. В частности рассказал о возможном бронировании Лаченкова.

"Лаченков не пошел дальше кривляний в своих многочисленных соцсетях и пропустил нашу личную встречу. Что поделаешь? Сейчас такие времена, когда многие смелые только в интернете", – сказал мэр.

По словам Филатова, когда блогеру исполнилось 25 лет, тот, якобы, начал работать на предприятиях оборонной сферы. Мэр заявил, что, блогер, вероятно, за полтора года успел поработать на трех таких предприятиях. Речь идет об "Украинских машинах", "Мехатронике" и "Милвус".

Чиновник также высказался о возможном бронировании Лаченкова от мобилизации через предприятие-подрядчика Министерства обороны. По словам городского головы Днепра, речь идет о компании "Милус Групп". Однако, на предприятии, якобы, неохотно рассказывают о работе блогера и его статусе.

Кроме того, как заявляет Филатов, блогер, вероятно может быть зарегистрирован в общежитии, связанном с предприятием оборонно-промышленного комплекса и находиться на специальном воинском учете в одном из бучанских ТЦК.

Свою публичную позицию глава Днепра объяснил общественной проблемой, когда, по его мнению, публичные лица призывного возраста могут демонстрировать "привилегированное положение" во время войны. В обращении он призвал руководство Министерства обороны и Агентства оборонных закупок проверить озвученные им обстоятельства.

"Когда сотни тысяч людей призывного возраста смотрят на то, как так называемые "лидеры мнений", публичные лица с миллионами подписчиков и хвастаются покровительством от власти, на самом деле бесстыдно и по поддельным документам скрываются от Сил обороны", – заявил Филатов.

Конфликт между Филатовым и Лаченом: что известно

Конфликт между городским головой Днепра и блогером начался после взаимных оскорблений в Telegram. 12 марта Лачен назвал Филатова "хряком", рейдером и мародером.

В ответ чиновник обнародовал сообщение, в котором, в частности, оскорбительно высказался о семье блогера. После этого стороны обменивались новыми обвинениями в соцсетях.

Вскоре городской голова Днепра пригласил блогера на "интеллектуальную дуэль" в горсовете. Встречу он назначил 16 марта, однако, по словам Филатова, на встречу Лачен не пришел.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее городской голова Днепра в интервью медиа отметил, что Лачен идет по ложному пути и что "репутацию можно потерять быстро". Также Филатов выразил интерес, почему 26-летний Лаченков пока не служит в ВСУ, хотя по возрасту подпадает под мобилизацию. После этого блогер направил против него шквал критики.

