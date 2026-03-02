Ситуация требует разъяснения: что не так с решением Молдовы о запрете импорта мяса птицы из Украины

Ситуация, сложившаяся вокруг запрета на импорт мяса птицы из Украины, больше не может рассматриваться как простое техническое санитарно-ветеринарное разногласие. Развитие событий указывает на наличие административных решений с серьёзными экономическими последствиями, принятых и реализованных с институциональными нарушениями.

Запрет был инициирован в интересах предпринимателя Владимира Шаульского – владельца крупнейшей птицефабрики Молдовы. Продвижение запрета осуществлялось высокопоставленным должностным лицом на уровне Правительства. Вместе с тем мы оставляем за властями Республики Молдова обязанность публично разъяснить, кто именно стоит за принятием данного решения и чьи интересы фактически были им обеспечены. Непосредственная реализация запрета была осуществлена через руководителя ANSA Раду Мустяцэ. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA), согласно закону, имеет единственную миссию – защиту здоровья потребителей, а не вмешательство в конкурентные механизмы рынка.

Или что означает встреча Владимира Шаульского и его юриста с директором ANSA в кафе за чашкой кофе?

Или какую марку автомобиля класса люкс подбирает для приобретения предполагаемое доверенное лицо Мустяцэ в BMW центре?

Предприятие Владимира Шаульского специализируется преимущественно на производстве охлаждённого мяса птицы и функционирует на базе старой птицефабрики времён СССР. Отсутствие инвестиций в инфраструктуру не позволило создать конкурентоспособную производственную базу. Следует обратить внимание на условия убоя птицы в Молдове и на то, кто фактически осуществляет контроль безопасности и качества.

Мясо птицы украинского происхождения – как для розничной торговли, так и для перерабатывающих предприятий – по качеству и цене конкурентно превосходит продукцию, производимую компанией Владимира Шаульского.

Отсюда и единственная возможная мера защиты его бизнеса – исключение украинского мяса птицы с молдавского рынка хотя бы на определённый период времени.

Основанием для введения запрета было названо обнаружение метронидазола в отдельных кормах в Украине. Однако отсутствует какой-либо официальный отчёт, подтверждающий наличие метронидазола в импортируемом в Республику Молдова украинском мясе птицы либо факт его использования украинскими производителями.

С юридической и профессионально-технической точки зрения, применяемой в сфере контроля безопасности пищевых продуктов, для введения запрета продукт должен быть признан несоответствующим, то есть содержать запрещённое вещество. Такая констатация не может подменяться предположениями, подозрениями или экстраполяциями из предыдущего звена пищевой цепи.

Ссылка на принцип предосторожности не может служить заменой отсутствию установленного факта несоответствия. Применение данного принципа допускается лишь при наличии научной неопределённости и требует соблюдения принципа соразмерности. В случае метронидазола, запрещённого более 20 лет в ЕС, Молдове и Украине, подлежало установлению лишь его наличие либо отсутствие.

Прямое применение самой строгой меры – общей приостановки импорта – при отсутствии подтверждённого несоответствия конечного продукта вызывает серьёзные вопросы с точки зрения соблюдения правовых обязательств и положений Торгового соглашения между Молдовой и Украиной.

Впоследствии вопрос был вынесен на высший правительственный уровень, и ветеринарные органы Молдовы и Украины были назначены ответственными за поиск технического решения. Компетентный орган Украины (DPSS) предпринял конкретные шаги и в итоге согласовал с ANSA получение отрицательных результатов на наличие метронидазола в сыворотке крови всех экспортёров мяса птицы Украины в лаборатории, аккредитованной в ЕС.

После централизованного отбора проб и определения двух лабораторий ЕС ANSA, с очевидной целью затянуть процесс, в одностороннем порядке изменила первоначально согласованные условия, введя дополнительные, не согласованные институционально требования:

проведение отбора проб под онлайн-наблюдением сотрудника ANSA;

первоначальное ограничение тестирования небольшим количеством проб с возможностью снятия запрета только для замороженного мяса;

последующее распространение решения на охлаждённое мясо лишь при условии еженедельного повторения процедур под тем же контролем.

Эти условия не только не были официально согласованы с украинским компетентным органом, но и были доведены напрямую до хозяйствующих субъектов, в обход межинституционального формата сотрудничества.

Следует подчеркнуть, что государственные ветеринарные врачи Украины подчиняются DPSS и не могут исполнять распоряжения иностранного органа вне согласованного межведомственного механизма. Попытка координировать их деятельность напрямую без согласия их компетентного органа является превышением допустимых рамок административного сотрудничества и фактически унижением украинского государственного органа по обеспечению безопасности пищевых продуктов со стороны ANSA.

С целью затягивания процедуры отмены запрета, на запрос DPSS о проведении онлайн-заседания для процедурного урегулирования ситуации ANSA ответила отказом, а встреча была отменена в одностороннем порядке. Такое поведение способствовало эскалации напряжённости и превращению технического вопроса в двусторонний торговый конфликт.

Впоследствии Правительство Украины, основываясь на непропорциональном и дискриминационном характере действий ANSA, объявило о введении ограничительных мер в отношении винодельческой продукции Республики Молдова. Связь между первоначальными непропорциональными действиями и последовавшей реакцией очевидна.

Ответственность за данную эскалацию не может быть переложена на внешнего партнёра. Административные решения должны приниматься и оцениваться институционально, а их экономические и дипломатические последствия не могут игнорироваться либо минимизироваться посредством публичных оправдательных заявлений.

Защита здоровья потребителей не может использоваться как формальное прикрытие для мер с избирательным экономическим эффектом. Компетентные органы обязаны действовать исключительно на основании доказательств, соблюдая принцип соразмерности и пределы своих полномочий.

Любое отступление от этих принципов подрывает:

институциональную репутацию государства;

стабильность внешнеторговых отношений;

доверие бизнеса к предсказуемости административных решений.

Сложившаяся ситуация требует публичного разъяснения реальных оснований принятых мер, институционального признания ответственности и незамедлительного возвращения к законной, прозрачной и согласованной двусторонней процедуре.