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СБУ задержала несовершеннолетнего, который сливал врагу локации Сил обороны в Харькове и Днепре. Фото

Юлия Хоменко
Расследование
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СБУ задержала несовершеннолетнего, который сливал врагу локации Сил обороны в Харькове и Днепре. Фото

В Харьковской области СБУ задержала 17-летнего парня, который работал на российские спецслужбы. Он передавал врагу информацию о расположении украинских военных в Харьковской и Днепропетровской областях.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

"Военная контрразведка Службы безопасности задержала на Харьковщине еще одного несовершеннолетнего агента российских спецслужб, который шпионил за локациями Сил обороны в Харьковской и Днепропетровской областях. По материалам дела, фигурантом оказался 17-летний житель Лозовой, которого оккупанты завербовали через Telegram. Вражеские спецслужбы втянули подростка в преступную деятельность в обмен на обещание "легких денег", — говорится в сообщении.

Подросток выполнял задание врага, фиксируя военные объекты с помощью камеры мобильного телефона. Чтобы избежать подозрений, он прикрывался легендой о поиске ближайшего отделения почты, когда осуществлял разведку возле мест дислокации украинских военных.

СБУ задержала несовершеннолетнего, который сливал врагу локации Сил обороны в Харькове и Днепре. Фото

Во время одной из таких "разведвылазок" он снял на видео военную колонну, которая двигалась на передовую. Собранные материалы парень систематизировал и передавал куратору из России.

СБУ задокументировала преступную деятельность несовершеннолетнего и провела обыск по его месту жительства. У него изъяли телефон с доказательствами шпионажа. Злоумышленника задержали, ему объявлено подозрение в государственной измене.

По данным СБУ, российские спецслужбы планировали использовать собранную агентом информацию для подготовки новых ударов по военным объектам в Харьковской и Днепропетровской областях.

Подросток сейчас находится под стражей, комплексные мероприятия проводили совместно со следователями СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры. Служба безопасности Украины продолжает системную работу по противодействию вражеской агентуре и защите позиций Сил обороны.

Напомним, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали 16-летнего парня, который, по информации следствия, работал на врага. Подростку пообещали деньги за поджог автомобиля ВСУ в Киеве, а потом угрожали рассказать о совершенном преступлении украинской спецслужбе.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали двух юношей, которые, по информации следствия, причастны к поджогам авто Вооруженных сил Украины. Злоумышленники выполняли задание спецслужб РФ, однако вознаграждения так и не получили.

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