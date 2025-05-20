СБУ задержала несовершеннолетнего, который сливал врагу локации Сил обороны в Харькове и Днепре. Фото

В Харьковской области СБУ задержала 17-летнего парня, который работал на российские спецслужбы. Он передавал врагу информацию о расположении украинских военных в Харьковской и Днепропетровской областях.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

"Военная контрразведка Службы безопасности задержала на Харьковщине еще одного несовершеннолетнего агента российских спецслужб, который шпионил за локациями Сил обороны в Харьковской и Днепропетровской областях. По материалам дела, фигурантом оказался 17-летний житель Лозовой, которого оккупанты завербовали через Telegram. Вражеские спецслужбы втянули подростка в преступную деятельность в обмен на обещание "легких денег", — говорится в сообщении.

Подросток выполнял задание врага, фиксируя военные объекты с помощью камеры мобильного телефона. Чтобы избежать подозрений, он прикрывался легендой о поиске ближайшего отделения почты, когда осуществлял разведку возле мест дислокации украинских военных.

Во время одной из таких "разведвылазок" он снял на видео военную колонну, которая двигалась на передовую. Собранные материалы парень систематизировал и передавал куратору из России.

СБУ задокументировала преступную деятельность несовершеннолетнего и провела обыск по его месту жительства. У него изъяли телефон с доказательствами шпионажа. Злоумышленника задержали, ему объявлено подозрение в государственной измене.

По данным СБУ, российские спецслужбы планировали использовать собранную агентом информацию для подготовки новых ударов по военным объектам в Харьковской и Днепропетровской областях.

Подросток сейчас находится под стражей, комплексные мероприятия проводили совместно со следователями СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры. Служба безопасности Украины продолжает системную работу по противодействию вражеской агентуре и защите позиций Сил обороны.

Напомним, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали 16-летнего парня, который, по информации следствия, работал на врага. Подростку пообещали деньги за поджог автомобиля ВСУ в Киеве, а потом угрожали рассказать о совершенном преступлении украинской спецслужбе.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали двух юношей, которые, по информации следствия, причастны к поджогам авто Вооруженных сил Украины. Злоумышленники выполняли задание спецслужб РФ, однако вознаграждения так и не получили.

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