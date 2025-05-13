СБУ и Нацполиция задержали подростка из Винницкой области, который в Киеве поджег авто ВСУ. Подробности и фото

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали 16-летнего парня, который, по информации следствия, работал на врага. Подростку пообещали деньги за поджог автомобиля ВСУ в Киеве, а потом угрожали рассказать о совершенном преступлении украинской спецслужбе

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Ночью в Святошинское управление полиции Киева поступило сообщение о том, что на одной из улиц района горит военный микроавтобус Volkswagen Transporter. На место происшествия немедленно выехали оперативники районного управления полиции, которые во время осмотра места происшествия обнаружили доказательства, указывающие на умышленный поджог", – рассказали правоохранители.

Как отметили в Службе безопасности, злоумышленником оказался 16-летний студент одного из профтехучилищ, которое находится в Винницкой области.

С парнем связался неизвестный в социальной сети и предложил за 2000 долларов поджечь автомобиль ВСУ, который припаркован во дворе одного из домов Киева. В погоне за "легкими" деньгами юноша приехал в столицу, снял посуточно квартиру недалеко от места стоянки военной машины и купил легковоспламеняющуюся жидкость.

После совершения поджога парень ожидал вознаграждение от "куратора", однако тот отказал в перечислении денег. Вместо этого он начал шантажировать несовершеннолетнего тем, что если парень не продолжит выполнять указания российских спецслужб, то он расскажет о поджоге украинской спецслужбе и исполнитель окажется за решеткой.

Несовершеннолетнего поджигателя полицейские задержали и сообщили о подозрении по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали двух юношей, которые, по информации следствия, причастны к поджогам авто Вооруженных сил Украины. Злоумышленники выполняли задание спецслужб РФ, однако вознаграждения так и не получили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!