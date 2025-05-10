СБУ задержала известного криминального авторитета по прозвищу 'Умка' - СМИ

В Киеве в субботу, 10 мая, спецназовцы Службы безопасности Украины задержали известного криминального авторитета, так называемого "вора в законе" Сергея "Умку" Олейника. Сейчас Умка находится в СИЗО на Аскольдовом переулке в столице.

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Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в СБУ. Из-за чего был задержан Умка, не раскрывается.

Также в сети появились фото и видео задержания Сергея Олейника. Официального комментария от правоохранителей еще нет, а неофициально в СБУ отметили, что "объяснили вору в законе Умке и его частным охранникам - они чувствовать себя свободно в Украине не будут".

Также сообщается, что спецназовцы СБУ "демонтировали незаконные спецсигналы с авто" криминального авторитета. На видео можно услышать, что Умка обещает больше никогда не использовать спец сигналы.

Как отмечается, ранее Олейник и Лойф были замечены на праздновании дня рождения Константина Коломийца, который занимается охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы "Париматч".

Связаны ли эти события друг с другом, доподлинно неизвестно.

Так или иначе, но Днепровского Умку, то есть Сергея Олейника, уже неоднократно задерживали.

Уроженец Днепра Сергей Олейник, как считается, контролирует преступные структуры в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Запорожской областях Украины. Также Умка связан с влиятельным криминальным авторитетом Александром "Нариком" Петровским.

Украинский президент Владимир Зеленский еще в 2021 году подписал санкции СНБО против ряда криминальных авторитетов. Среди последних был и Умка. А уже в мае того года Олейника задержали по подозрению в распространении преступного влияния.

Однако тогда суд отпустил его под ночной домашний арест, несмотря на протесты прокуратуры.

В августе 2022 года Олейника задержали уже в Закарпатской области - за управление автомобилем с перебитыми номерами. Но после составления протокола его отпустили.

В декабре 2022 года в Киеве Сергей Олейник был задержан вместе с Лашей "Сваном" Джачвлиани. После обвинения в организации и проведении преступного собрания, их арестовали без права внесения залога.

Арест продлевали каждые 60 суток, но в январе 2024 года Олейник и Джачвлиани были вновь освобождены из-под стражи - неожиданно для всех.