СБУ задержала иностранцев, которые по заказу РФ подожгли опорную электроподстанцию в Черновцах

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила масштабные сбои в энергоснабжении Черновцов. Правоохранители задержали двух иностранных граждан, совершивших диверсию на местном объекте критической инфраструктуры.

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Злоумышленники действовали по заданию российских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Подготовка и совершение поджога

Как установили следователи, фигурантами оказались граждане одной из стран Ближнего Востока. В поле зрения вражеских спецслужб они попали через социальные сети, где искали быстрый заработок. За денежное вознаграждение иностранцы согласились выполнить задание по уничтожению энергетического объекта, обеспечивающего электроэнергией социальную и критическую инфраструктуру города.

В начале августа диверсанты прибыли в Черновцы, где провели предварительную разведку периметра подстанции и нашли способы незамеченными проникнуть на территорию. В дальнейшем агенты облили бензином трансформаторы и прилегающую территорию, совершили поджог и попытались скрыться.

Задержание и наказание

Сотрудники СБУ установили личности злоумышленников "по горячим следам" и задерживали их в Черновцах в течение суток после совершения преступления.

Следователи СБУ при процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры сообщили обеим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (оконченное покушение на диверсию, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Задержанные находятся под стражей без права внесения залога. За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента российских спецслужб. Он готовил заказные убийства на территории области.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ разоблачила в Киевской области двух дельцов, которые поставляли в Россию материалы для антидроновых сетей.

Кроме того, сотрудники службы задержали российского агента, который зарегистрировал для врага десятки Starlink.

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