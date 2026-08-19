СБУ задержала агента ФСБ, который координировал атаки на Ривненскую область и готовился к совершению заказных убийств

В Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента российских спецслужб. Он готовил заказные убийства на территории области.

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Также предатель корректировал ракетные удары войск РФ по западу нашей страны. Подробности раскрыли в Telegram-канале СБУ.

Детали операции по задержанию предателя

В СБУ сообщили о задержании контрразведкой в Ривненской области ещё одного агента ФСБ. По заданию врага злоумышленник корректировал российские обстрелы западного региона и готовился к физической ликвидации воинов Сил обороны.

Как выяснилось в ходе расследования, завербованным оказался местный безработный. В поле зрения рашистов он попал, когда публиковал в чатах Telegram-каналов антиукраинские комментарии.

"После вербовки фигурант начал отслеживать пункты базирования украинских защитников, по которым враг готовил ракетно-дроновые атаки. Чтобы выявить места дислокации военных объектов, он объезжал местность на своём мотоцикле и снимал окружающую территорию на видеорегистратор, вмонтированный в шлем. Кроме того, агент предоставил российским спецслужбистам удаленный доступ к своему смартфону и аккаунтам в мессенджере, куда он отправлял координаты потенциальных "целей", – отмечается в сообщении.

Впоследствии, добавили в СБУ, злоумышленник запросил у своего куратора оружие и боеприпасы для совершения заказных убийств украинских военнослужащих на территории Ривненской области.

Также он пытался раздобыть дрон для проведения аэроразведки расположения Сил обороны.

"Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем" во время новой разведывательной вылазки вблизи объекта украинских войск. При обысках у задержанного изъяты видеорегистратор, компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами работы на ФСБ", – сообщили в Службе.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Ривненской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ разоблачила в Киевской области двух дельцов, которые поставляли в Россию материалы для антидроновых сетей.

Кроме того, сотрудники службы задержали российского агента, который зарегистрировал для врага десятки Starlink.

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